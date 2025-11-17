الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أمين عام حزب الله اللبناني: الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا

نعيم قاسم، فيتو
شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم على أن الوصاية الأمريكية الكبيرة على لبنان خطر كبير جدا.

حزب الله يحيى ذكري مقتل محمد عفيف

وأضاف الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة في ذكرى مقتل محمد عفيف يوم الاثنين، أن "هذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار لبنان وليست وسيطا بل راعية للعدوان".

 

وصرح الشيخ نعيم قاسم، بأنه عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم، لكن إسرائيل متغولة وأمريكا تدعمها.

 

وأفاد أمين عام حزب الله، بأن العدوان الصهيوني هو المشكلة وليس المقاومة.

 

وتابع قائلا: "فليخرج الإسرائيلي من أرضنا وليوقف العدوان وليفرج عن الأسرى"، مؤكدا أنهم يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض في الداخل".

نعيم قاسم يلوح بنية إسرائيل السيطرة على لبنان

وذكر الشيخ نعيم قاسم، أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بل عدوان إبتدائي يهدف إلى السيطرة على بيروت.

 

ودعا الشيخ قاسم إلى ضرورة تحصين الساحة من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي.

 

وأردف بالقول: "لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام المؤيد للمقاومة، وإلا لما استهدف".

 

وذكر أن "العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرا حقيقيا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق".

حزب الله يوجه كتابا مفتوحا لـ عون وبري وسلام

حزب الله: لن نستسلم والتهديدات لن تؤثر على قرارنا

