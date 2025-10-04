نعيم قاسم: خطة ترامب بشأن غزة مليئة بالألغاز والأخطار

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم السبت إن خطة ترامب بشأن غزة مليئة بالأخطار وعلامات الاستفهام وتخدم المبادئ التي حددتها "إسرائيل"، ولكن المقاومة الفلسطينية هي من تقرر ما تراه مناسبًا.

وأوضح: ننتظر النتيجة التي يصل إليها الفلسطينيون في متابعة الخطة، ونحن نعرف أن الاستسلام ليس واردًا في قاموس الفلسطينيين.

وقبل وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية اليوم السبت، بأنه في إطار الاستعدادات لتسريع المفاوضات مع حركة حماس، يعد مسؤولو الأمن في إسرائيل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

مسئولو الأمن في إسرائيل يعدون قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم

وقالت القناة 12، إن التحدي السياسي يكمن في أن إسرائيل خططت لعقد هذه المفاوضات لإبرام الاتفاق تحت وطأة القصف، مشيرة إلى أنه مع حلول المساء، سنعرف رد فعل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على قرار وقف عملية احتلال قطاع غزة الآن.

ومن جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن فريقا مشتركا من جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد يعمل حاليا على صياغة قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم عند إطلاق سراح الرهائن.

وقد تضمنت مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 250 سجينا مؤبدا، مما يعني بقاء بضع عشرات من أصحاب المؤبدات فقط في السجن.

في الوقت نفسه، تعمل فرق متخصصة على صياغة خرائط الانسحاب الدقيقة، بناء على خطة ترامب، التي سيتم عرضها خلال هذه المفاوضات.

أفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم السبت بأن القتال الفعلي في غزة توقف الليلة بأوامر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

