حزب الله: لن نستسلم والتهديدات لن تؤثر على قرارنا

شدد النائب في كتلة حزب الله البرلمانية في لبنان، حسين الحاج حسن، على أن الحزب "لن يستسلم ولن يتنازل"، مشيرا إلى أن "بعض اللبنانيين يستعجلون الاستسلام وتقديم التنازلات، لكن هذا الأمر غير وارد في قاموسنا".

وقال الحاج حسن: نحن لن نستسلم ولن نتنازل، وقلنا إن على العدو أن يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما الانسحاب من النقاط الخمس، ووقف اعتداءاته اليومية، وإطلاق سراح الأسرى بلا مقابل، وعندئذ نذهب كلبنانيين لمناقشة استراتيجية أمن ودفاع وطني من أجل الدفاع عن البلد، لا أن نبدأ من نقطة "ي" قبل أن ننتهي من النقطة "أ".

وتابع: "لبنان التزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، بينما إسرائيل لم تلتزم به"، متسائلا: "لماذا يطلب البعض من لبنان، الذي نفذ الاتفاق، تقديم المزيد، ولا يطلب أي شيء ممن لم يلتزم بالاتفاق".

وأضاف أن "الإسرائيلي والأميركي يعتقدان أن التهديد والاغتيالات والقصف يمكن أن تؤثر على قرارنا، ولكنهم لن يستطيعوا أن يحققوا ذلك، لأننا حاسمون فيما نحن عليه".ومن جانبه، اعتبر النائب في كتلة حزب الله البرلمانية، حسين جشي، أن الموفدين الأمريكيين باعتبارهم وسطاء "يمارسون الضغط على لبنان دون أن يمارسوا أي ضغط على إسرائيل".

وتساءل جشي: "إلى متى ستبقى السلطة في هذا البلد تتعاطى مع الموفدين الأميركيين كوسطاء، في حين أنهم يمارسون الضغط على لبنان من دون ممارسة أي ضغط على إسرائيل؟".

وأضاف: "هذا ما أعلنه المبعوث الأميركي توم براك بوضوح عندما قال إنه ليس في وارد الضغط على إسرائيل، في حين أن الولايات المتحدة تزود الكيان الإسرائيلي بكل أدوات القتل والتدمير من طائرات وقنابل، وتمنحه الغطاء السياسي لما يقوم به".

وشدد النائب جشي على أن "لبنان نفذ كل ما هو مطلوب منه وفق اتفاق وقف إطلاق النار"، داعيا إلى "عدم الرهان على الأمريكي، الشريك الكامل للعدو، واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية لحماية لبنان".

