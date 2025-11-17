الإثنين 17 نوفمبر 2025
أمين عام حزب الله: الموافقة على التفاوض مع إسرائيل والقبول بورقة براك يعد تنازلا

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو
قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين: إن الموافقة على التفاوض مع إسرائيل وإقرار بنود ورقة توم براك تعد تنازلا.

وأضاف نعيم قاسم:  الحكومة اللبنانية تخطئ إذا سلكت طريق التنازلات لإنهاء العدوان الإسرائيلي والدولة بأركانها مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي قال  أمين عام حزب الله اللبناني في كلمة له: إن اتفاق وقف النار هو حصرا لجنوب الليطاني، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى ولا خطر على المستوطنات الشمالية.

نعيم قاسم: على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: عام 1982 دخلت إسرائيل زاعمة أنها تريد طرد الفصائل الفلسطينية ولكنها بقيت محتلة حتى عام 2000، وبعدها أطلقت إسرائيل ما سُمي "جيش لبنان الحر" وبعدها غيروا اسمه ليصبح "جيش لبنان الجنوبي" في محاولة للقول إن المشكلة داخلية في لبنان وليس لها علاقة.


وتابع: إسرائيل خرجت صاغرة في عام 2000 بسبب ضربات المقاومة وبفضل الشهداء وقيل لنا "العين لا تقاوم مخرزا" وكنا نقول: إسرائيل محتلة ويجب مقاومتها. 
 

جيش الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

واستطرد: المجاهدون يملكون قوة الإيمان والإرادة وهذه هي القوة الأساسية التي تجعل السلاح والصيحات تأثيرا غير عاديا وإسرائيل لم تخرج من لبنان بالمفاوضات ولا بالسياسة بل خرجت من دون قيد أو شرط بفعل المقاومة.

وأكد قاسم: أنه منذ عام 2000 إلى عام 2023 كان هناك ردع بسبب المقاومة وبسبب المعادلة الذهبية ومنعنا "إسرائيل" من مشروعها التوسعي، وقدمنا في معركة "أولي البأس" (وهي اسم يطلق على الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2024) تضحيات كبيرة ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها.

