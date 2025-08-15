الأمين العام لحزب الله: لن نسلم السلاح ما دام العدوان مستمرا

أكد الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن إيران ما زالت تقف إلى جانبهم كما ستبقى راية المقاومة مرفوعة.

وقال في ذكرى إحياء الأربعينية للإمام الحسين: "فلسطين ستبقى البوصلة، والإبادة لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في المقاومة".

أضاف: " المقاومة حررت خيار لبنان السيادي المستقل ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة من دون الحديث عن مقاومة شكلت قوة لبنان في مواجهة التحديات".

وأعرب قاسم عن تعازيه في شهداء الجيش الذين استشهدوا في زبقين وأكد أنهم شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق والمقاومة والجيش والوطن.

ورأى أن الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي سواء أكانت تدري أم لا تدري، لافتا الى أنه كان الأجدر بها أن توقف الاعتداءات وأن تبدأ بحصر السلاح بمنع تواجد العدو على أرضها، مشيرا إلى أن الحزب لن يسلم السلاح ما دام العدو موجودا.

