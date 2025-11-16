المنظومة الأمنية للاحتلال توصي ببدء عملية عسكرية في لبنان

18 حجم الخط

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية قدّمت توصية رسمية ببدء عملية عسكرية في لبنان تستمر لعدة أيام فقط، في محاولة لإحداث تغيير ميداني سريع على الجبهة الشمالية.

خطة مواجهة سريعة ومركّزة

ووفق التقرير، تتضمن التوصية تنفيذ ضربات واسعة ضد مواقع في جنوب لبنان، مع استعدادات لعمليات برية محدودة النطاق، تهدف إلى فرض واقع جديد في المناطق الحدودية خلال فترة زمنية قصيرة.

أهداف العمليات المحتملة

تشير القناة إلى أن القرار يستند إلى رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقليص قدرات خصومه وعلى وجه التحديد حزب الله على الحدود الشمالية، ومنعهم من تعزيز مواقعهم أو تغيير ميزان القوى، مع الحفاظ على طابع المواجهة “المحدودة” التي لا تتدحرج إلى حرب طويلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار باتجاه من زعم أنهم “مشبوهون” اليوم بتلة حمامص جنوبي ‎لبنان، ثم تبين أنهم تابعون للأمم المتحدة.

وادعى جيش الاحتلال: نؤكد أننا لم نطلق النار بشكل موجه تجاه قوات اليونيفيل، ونعمل على معالجة الأمر.

