الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد حركة النقل ويوجه بزيادة عدد السيارات لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع حركة المواصلات بطنطا
18 حجم الخط

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم خلال جولته داخل مدينة طنطا حركة النقل ووجه بتكثيف السيارات فورا لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين وقت الذروة مع توافر السيارات على مختلف الخطوط الداخلية. 

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

وعلى الفور أجرى محافظ الغربية اتصالاته بمدير إدارة المواقف موجهًا بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات إلى المنطقة لتغطية الطلب المتزايد على وسائل النقل حيث استجابت الإدارة على الفور وتم إرسال السيارات اللازمة لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقد أشاد المواطنون بتدخل محافظ الغربية الميداني السريع مؤكدين تقديرهم لحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع. 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة الشارع الغربي وضمان توافر الخدمات بشكل منتظم خاصة في أوقات الذروة مؤكدًا أن توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية تركز على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتقديم حلول عملية وسريعة.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بمنظومة النقل الداخلي نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطن اليومية مشددًا على أن راحة المواطن وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى في خطط العمل اليومية. 

كما وجه غرفة العمليات المركزية بالاستمرار في متابعة المواقف على مدار اليوم والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة دون أي تأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

جماهير طنطا تناشد محافظ الغربية السماح بالحضور في المباراة القادمة دعما للفريق

التضامن تسلم جامعة طنطا طابعة "برايل" وتدعم مشروعات الطالب المنتج

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية