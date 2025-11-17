محافظ الغربية يتفقد حركة النقل ويوجه بزيادة عدد السيارات لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين

18 حجم الخط

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم خلال جولته داخل مدينة طنطا حركة النقل ووجه بتكثيف السيارات فورا لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين وقت الذروة مع توافر السيارات على مختلف الخطوط الداخلية.

وعلى الفور أجرى محافظ الغربية اتصالاته بمدير إدارة المواقف موجهًا بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات إلى المنطقة لتغطية الطلب المتزايد على وسائل النقل حيث استجابت الإدارة على الفور وتم إرسال السيارات اللازمة لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقد أشاد المواطنون بتدخل محافظ الغربية الميداني السريع مؤكدين تقديرهم لحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة الشارع الغربي وضمان توافر الخدمات بشكل منتظم خاصة في أوقات الذروة مؤكدًا أن توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية تركز على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتقديم حلول عملية وسريعة.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بمنظومة النقل الداخلي نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطن اليومية مشددًا على أن راحة المواطن وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى في خطط العمل اليومية.

كما وجه غرفة العمليات المركزية بالاستمرار في متابعة المواقف على مدار اليوم والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة دون أي تأخير.

