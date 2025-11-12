جماهير طنطا تناشد محافظ الغربية السماح بالحضور في المباراة القادمة دعما للفريق

18 حجم الخط

ناشدت جماهير نادي طنطا الرياضي اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالتدخل السريع ومواصلة دعمه ومساندته المعتادة للنادي للسماح بدخول الجماهير خلال المباراة المقبلة أمام فريق ديروط دعما ومؤازرة للاعبين في المرحلة الصعبة والحاسمة من مشوار البقاء في دوري المحترفين.

وأكدت جماهير نادي طنطا أن حضورهم سيكون في إطار تنظيمي منضبط وبالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الغربية لضمان خروج المباراة بالشكل اللائق والمشرف الذي يليق بتاريخ نادي طنطا وجماهيره العريقة.

مشيرين إلى أن وجود جماهير نادى طنطا في المدرجات يمثل عامل دعم وتحفيز قوي للاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية المنتظرة.

من جانبه أوضح المهندس إسماعيل المغربل الراعي الرسمي لفريق نادي طنطا الرياضي أن هناك عرضا مقدما من شركات أمن للمشاركة في تنظيم المباراة والتنسيق الكامل لضمان دخول وخروج الجماهير بأمان.

وأضاف "المغربل" أن المقترح يتضمن السماح بدخول عدد محدود لا يتجاوز 250 فردًا من خلال نظام مسبق لفحص وحجز الأسماء لضمان الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب.

الجدير بالذكر أن فريق طنطا سيواجه نظيره فريق ديروط يوم الجمعة المقبلة على ملعب نادي طنطا الرياضي ضمن منافسات دوري المحترفين.

