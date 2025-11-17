إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

18 حجم الخط

أثار حديث الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، عن امتلاكه لمنزل واحد فقط، متوسط الحجم في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ماسك، أغنى رجل في العالم، حيث أكد أنه اقترض 8 آلاف دولار لشراء منزله المتوسط، برغم أن ثروته تصل إلى نحو 500 مليار دولار.

أيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير

وقال الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا لا أملك أي منزل للعطلات، وأملك فقط منزل واحد متوسط الحجم في أوستن، ومنزل صغير جدًا في ستاربَيس…"

واستطرد أيلون ماسك قائلًا: "في الواقع، بعض أصدقائي جاؤوا لزيارة منزلي وظنوا أنني أمزح، فقلت لهم لا، إنه حقيقي تداينت 8000 دولار من أجله"

تصريحات ماسك أثارت اندهاش العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كشفوا عن منازل ماسك الفخمة التي يمتلكها في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن ما قاله أيلون ماسك قد يكون صحيحًا، لكنه ليس الصورة الكاملة لممتلكاته.

وأشار النشطاء إلى أنه في مقابلة سابقة لأيلون ماسك قال أيضًا إنه لا يملك منزلًا ضخمًا، وإنه أحيانًا ينام في بيوت أصدقائه، وحسب بعض المصادر، المنزل الصغير الذي يقيم فيه قرب ستاربَيس هو وحدة جاهزة من شركة Boxabl""

أيلون ماسك يملك منزلًا كبيرًا في أوستن

في المقابل جاء في تقارير الأخرى ما يخالف بعض ما قاله أيلون ماسك، ففي تقرير "بيزنس إنسايدر Business Insider" نُشر في فبراير 2022، جاء فيه أن أيلون ماسك اشترى منزلًا في أوستن من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة.

وأفادت تقارير إعلامية أخرى بأن أيلون ماسك يملك منزلًا كبيرًا في أوستن، ويمتلك قصرًا يقدر سعره بمبلغ 6.24 مليون دولارًا، في منطقة "ويست ليك هيلز"، وهي ضاحية فاخرة من أوستن، وهذا القصر أثار جدلًا مع الجيران، الذين تحدثوا عن سياج مرتفع وأمن حول القصر، وتمت مناقشة بعض التعديلات في مجلس المدينة.

قصر أيلون ماسك، فيتو



وأكد بعض المحللين أن أيلون ماسك "ربما يقول ما يريد أن يظهره (نمط حياة بسيط جدًا، عدم امتلاك قصور للعطلات)، وهذا جزء من صورة عامة عن التواضع، رغم ثروته الهائلة.

وأشارت التقارير إلى أن الحقائق تُظهر أن أيلون ماسك بالفعل لديه عقارات كبيرة جدًا، لا يقتصر الأمر على منزل متوسط في أوستن ومنزل صغير في ستاربيس فقط، بل يشمل مساكن فاخرة في أوستن.

وأكد المحللون أنه من المهم التمييز بين ما يقول ماسك علنًا، وبين ما تُظهره السجلات والعقارات، التي تم شراؤها من خلال شركات (LLC)، مما قد يخفي بعض التفاصيل عن الجمهور العام.

مقر سكن أيلون ماسك الصغير مؤجر

وأكدت التقارير أن مقر سكن أيلون ماسك الصغير قرب ستاربَيس هو مسكَن مؤجر، يُستخدم كسكن أساسي أحيانًا.

ووصف أيلون ماسك نفسه بأنه يعيش في وحدة صغيرة قرب ستاربيس، ويقول إنه استأجرها أو يستخدمها من خلال علاقته بـ "سبيس أكس"، ووُصفت الوحدة بأنها وحدة مُسبقة التجهيز، وبقيمة متداولة منخفضة نسبيًا تتراوح من 45 إلى 75 ألف دولار (في تقارير مختلفة).

أحد ممتلكات أيلون ماسك، فيتو

وتفيد السجلات والتقارير الإعلامية المختلفة أن ماسك اشترى عقارات في ضواحي أوستن، ومنها منزل كبير "قصر" في ويست ليك هيلز، وقُدرت قيمة إحدى عقارات أيلون ماسك بنحو 6.24 مليون دولار، وظهرت نزاعات محلية حول سور وطلب استثناءات في البناء أقرتها بلدية ويست ليك هيلز.

وهناك أيضًا تقارير تكشف عن شراء عقارات إضافية في منطقة أوستن بهدف إقامة "مجمع" لعائلته. في حين أكدت تقارير أخرى أن أيلون ماسك باع سابقًا في كاليفورنيا معظم ممتلكاته هناك ما بين عامي 2020–2021.

وقبل 2020 كان لدى ماسك محفظة كبيرة من المنازل، عدة منازل في بيل أير ومقر تاريخي في هيلز بروت، وبين 2020 و2021 باع جزءًا كبيرًا من هذه المجموعة، وذكرت التقارير أن عوائد بيع ماسك لعدة منازل بلغ نحو 175 مليون دولارًا، عبر سنوات البيع المتتابعة، بحسب "بيزنس إنسايدر".

وكثيرًا من صفقات أيلون ماسك سُجلت باسم شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، وهو ما يجعل تتبع الملكية المباشرة عبر السجلات العامة يتطلب البحث في أسماء الشركات المرتبطة به أو بوكلائه. وهذا يفسر لماذا أحيانًا يقول إنه "لا يملك منازل للعطلات"، رغم وجود سجلات شراء.

