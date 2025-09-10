الخميس 11 سبتمبر 2025
لاري إليسون يزيح إيلون ماسك عن صدارة أثرياء العالم

لاري أليسون وإيلون
لاري أليسون وإيلون ماسك

أصبح لاري إليسون أغنى شخص في العالم للمرة الأولى، منهيًا صدارة إيلون ماسك التي استمرت نحو عام.

ثروة لاري إليسون

قفزت ثروة إليسون 101 مليار دولار بحلول الساعة 10:10 صباحًا في نيويورك بعد أن أعلنت شركة "أوراكل" (Oracle Corp.) عن نتائج فصلية فاقت التوقعات، وتوقعت مزيدا من النمو.

أدى هذا الارتفاع إلى صعود إجمالي ثروته إلى 393 مليار دولار، متقدما على ماسك الذي تبلغ ثروته 385 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي يسجله المؤشر على الإطلاق.

