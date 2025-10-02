الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لحماية أطفالهم، إيلون ماسك يطالب العائلات بمقاطعة نتفليكس

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

طالب رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلول ماسك، الأربعاء، العائلات بمقاطعة إحدى المنصات العالمية الشهيرة التي تقدم محتوى مرئيا من مسلسلات وأفلام سينمائية ووثائقيات وغيرها.

وكتب إيلون ماسك عبر حسابه في منصة "إكس" المملوكة له: "ألغوا اشتراكات نتفليكس من أجل صحة أطفالكم".

جاء ذلك الموقف من إيلون ماسك، الذي لديه طفل متحول جنسيًّا، ردًّا على دعم الشركة للمثليين والمحتوى المثلي، وخص بانتقاده مسلسل (Dead End: Paranormal Park).
 

واعتبر ماسك، الذي أبلغ متابعيه وعددهم أكثر من 226 مليونًا أنه سيلغي خدمة "نتفليكس"، أن المسلسل المذكور "يدفع بأفكار مرتبطة بالتحول الجنسي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلول ماسك نتفليكس اشتراكات نتفليكس المحتوى المثلي

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)

شكوى أم عفو، رد مفاجئ من والد خوان ألفينا بعد سخرية حسين الشحات من نجله (فيديو)

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads