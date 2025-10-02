لحماية أطفالهم، إيلون ماسك يطالب العائلات بمقاطعة نتفليكس

طالب رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلول ماسك، الأربعاء، العائلات بمقاطعة إحدى المنصات العالمية الشهيرة التي تقدم محتوى مرئيا من مسلسلات وأفلام سينمائية ووثائقيات وغيرها.

وكتب إيلون ماسك عبر حسابه في منصة "إكس" المملوكة له: "ألغوا اشتراكات نتفليكس من أجل صحة أطفالكم".

جاء ذلك الموقف من إيلون ماسك، الذي لديه طفل متحول جنسيًّا، ردًّا على دعم الشركة للمثليين والمحتوى المثلي، وخص بانتقاده مسلسل (Dead End: Paranormal Park).



BREAKING 🚨 After Elon Musk told his 226 million followers he’s CANCELLING Netflix, the trend has gone VIRAL of people posting their cancelation



IT’S TIME TO CANCEL AND BOYCOTT NETFLIX pic.twitter.com/qfYcjSO0GI — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 30, 2025

واعتبر ماسك، الذي أبلغ متابعيه وعددهم أكثر من 226 مليونًا أنه سيلغي خدمة "نتفليكس"، أن المسلسل المذكور "يدفع بأفكار مرتبطة بالتحول الجنسي".

