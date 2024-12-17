الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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انفوجراف

بعد وصولها إلى 450 مليار دولار.. مصادر ثروة إيلون ماسك (إنفوجراف)

المليادير الأمريكي
المليادير الأمريكي إيلون ماسك، فيتو

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