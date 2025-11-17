استعدادا لكأس العرب، تعادل سلبي بين منتخبي مصر والجزائر بالشوط الأول

18 حجم الخط

إنتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام منتخب الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين ألان علي استاد القاهرة، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تنطلق في قطر خلال الفترة من ١ الي ١٨ ديسمبر المقبل.

وشهد الشوط الأول سيطرة وإستحواذ من جانب منتخب مصر أغلب فترات الشوط، بفضل تحركات حسام حسن ومصطفى سعد ميسي، وأتيحت له العديد من الفرص أمام مرمى الجزائر، ولكن لم يحسن إستغلالها

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

وأعلن كابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيلة فريقه لمواجهة المنتخب الجزائري، في اللقاء الودي الثاني الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام الجزائر اليوم وديًا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، انتهت لصالح منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وانطلقت صافرة الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني بالقاهرة استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

