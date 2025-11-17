الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استعدادا لكأس العرب، تعادل سلبي بين منتخبي مصر والجزائر بالشوط الأول

مباراة مصر والجزائر،
مباراة مصر والجزائر، فيتو
18 حجم الخط

إنتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر  أمام منتخب الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين ألان علي استاد القاهرة، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تنطلق في قطر خلال الفترة من ١ الي ١٨ ديسمبر المقبل.

وشهد الشوط الأول سيطرة وإستحواذ من جانب منتخب مصر أغلب فترات الشوط، بفضل تحركات حسام حسن ومصطفى سعد ميسي، وأتيحت له العديد من الفرص أمام مرمى الجزائر، ولكن لم يحسن إستغلالها 

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

 وأعلن كابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيلة فريقه لمواجهة المنتخب الجزائري، في اللقاء الودي الثاني الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.   

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام الجزائر اليوم وديًا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: 

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، انتهت لصالح منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.  

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وانطلقت صافرة الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو
حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني بالقاهرة استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.  

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب الجزائر حلمي طولان كأس العرب

مواد متعلقة

النني وحسام حسن يقودان تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر وديا

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لودية الجزائر الثانية (صور)

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا بدلا من لاعبي بيراميدز استعدادا لمواجهة الجزائر وديا

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

المزيد
الجريدة الرسمية