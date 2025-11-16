منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لودية الجزائر الثانية (صور)

18 حجم الخط

أنهى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مرانه الأخير في ختام تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، في اللقاء الودي الذي يجمعهما غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في ختام استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وخاض منتخب مصر الثاني مرانا خفيفا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان وجهازه المعاون.

موعد ودية مصر والجزائر الثانية

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، غدا الإثنين، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءًا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

