الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لودية الجزائر الثانية (صور)

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

أنهى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مرانه الأخير في ختام تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، في اللقاء الودي الذي يجمعهما غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في ختام استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وخاض منتخب مصر الثاني مرانا خفيفا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان وجهازه المعاون. 

موعد ودية مصر والجزائر الثانية

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، غدا الإثنين، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءًا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب الجزائر إستاد القاهرة الدولي كأس العرب موعد ودية مصر والجزائر حلمي طولان

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم اليوم تحضيراته لودية الجزائر الثانية

كواليس اجتماع أبوريدة مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب (صور)

ياسين مرعي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني للإصابة

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا بدلا من لاعبي بيراميدز استعدادا لمواجهة الجزائر وديا

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

فرنسا تفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين أوكرانيا وأيسلندا في الشوط الأول

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

هل التبسُّم في الصلاة يبطلها؟ دار الإفتاء تجيب (فيديو)

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية