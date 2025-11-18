الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

في ذكرى الراعي الهادئ، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس الأنبا مينا

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو
18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا مينا أسقف تمي الأمديد، أحد أعلام الرهبنة والقداسة في تاريخ الكنيسة.

 

قصة القديس الأنبا مينا أسقف تمي

وُلد القديس مينا في مدينة سمنود لوالدين تقيين اشتهرا بالصوم والصلاة والنسك، حتى شاع ذكرهما في أنحاء البلاد. وبرغم زواجهما لابنهما الوحيد بغير إرادته، عاش القديس مينا مع زوجته حياة بتولية كاملة، مكرسين وقتهم للعبادة ومرتدين المسوح، يقضيان لياليهما في الصلاة وقراءة كلمة الله.

 

وبمرور الوقت اشتاق القديس مينا إلى حياة الرهبنة، ففاتح زوجته بالأمر، ووافقت على سعيه الروحي. فغادر إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس، مبتعدًا عن والديه اللذين لم يتوقفا عن البحث عنه. ومن هناك رافق الأنبا خائيل – الذي صار لاحقًا البطريرك السادس والأربعين – إلى دير القديس مقاريوس حيث ترهبا معًا.

 

وفي برية شيهيت تتلمذ القديس مينا على يدي القديسين أبرآم وجاورجه، وتعمّق في علومهما وتشبّه بعبادتهما، حتى فاق الكثيرين في جهاده النسكي. وحسده الشيطان على قداسة حياته، فضربه في رجليه إصابة أقعدته شهرين، لكن السيد المسيح شفاه ومنحه قوة الانتصار على التجربة.

 

وبعد سنوات من الرهبنة المتقدة، استدعاه البطريرك لرتبة الأسقفية، فحزن لفراق البرية، غير أن الآباء أرشدوه إلى أن هذا التدبير من الله، فأطاع ورُسِم أسقفًا على تمي الأمديد. ومنحه الرب موهبة شفاء المرضى ومعرفة القلوب، فأقبل إليه الناس من كل البلاد يطلبون تعاليمه وصلواته. وكان مرشدًا لعدد من بطاركة الكنيسة، إذ وضع يده على أربعة منهم عند رسامتهم.

 

وقبل نياحته أعلن له السيد المسيح ساعة انتقاله، فجمع شعب إيبارشيته ووصّاهم بالثبات في الإيمان وحفظ الوصايا. ثم أسلم روحه في سلام إلى الرب الذي أحبه، فحزن عليه الشعب حزنًا شديدًا، وشيّعوه كما يليق بأبيهم وراعيهم، ودفنوه في الموضع الذي حدده لهم من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنيسة الانبا مينا الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

يعقد فبراير المقبل، ننشر محاور مؤتمر حقوق مدينة السادات حول التأثيرات القانونية للذكاء الاصطناعي

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و133 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية