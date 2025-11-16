البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس الأرشيديوسس

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجمع كهنة كنائس منطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك في ختام مؤتمرهم السنوي الذي عقد في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتحدث البابا تواضروس الثاني في موضوع بعنوان "وزنات الكهنوت الخمسة" وأجاب على أسئلة الآباء الكهنة كما كانت هناك فرصة لاطلاع البابا تواضروس الثاني علي خدمات كل كنيسة من كنائس "الأرشيديوسس".

البابا تواضروس: روح التعايش السلمي والمحبة أهم مميزات المجتمع المصري

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة ريتا هيرينتشار (Dr. Rita Herencsár)، سفيرة دولة المجر فوق العادة والمفوّضة لدى جمهورية مصر العربية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الحديث خلال اللقاء دار حول التاريخ القبطي العريق، والعلاقة الطيبة بين الكنيسة والدولة في مصر، وما يميز الوطن من روح التعايش السلمي والمحبة المتبادلة بين جميع أبنائه، الأمر الذي يختلف عن أوضاع بعض الدول الأخرى.

البابا تواضروس يضع اللائحة المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية الأرثوذكسية

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل الإعلان الرسمي عن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة ومسؤولي المدارس وممثلي بعض المدارس القبطية من الطلبة والطالبات.

ووقع البابا تواضروس الثاني على اللائحة المنظمة لعمل الأمانة العامة إيذانًا ببدء عملها رسميًا ككيان يضم المدارس القبطية الأعضاء. وتتضمن اللائحة تعريف توصيفي للأمانة العامة والرؤى والأهداف والقيم الحاكمة لعملها، وكذلك والصلاحيات والالتزامات والهيكلة الخاصة بها.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية بعدة لغات قدمها طلبة وطلبات عدد من المدارس القبطية.

فيما ألقى الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأمين العام للمؤسسات التعليمية الكنسية كلمة في بداية الحفل أشار خلالها إلى أن السيد المسيح اهتم بشكل خاص بالتعليم والشفاء، لذا فإن الكنيسة تهتم بإنشاء المدارس والمستشفيات، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام تزايد بوضوح في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، ونوه إلى أن وجود الأمانة العامة سيسهم في دعم الكنائس الإيبارشيات في عملية إتمام الإجراءات الخاصة بتأسيس المدرسة وتيسيرها بشكل أكبر.

وحرص على تقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة العيد الثالث عشر لتجليسه.

واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا تواضروس الثاني التي قال في بدايتها: "أنا في غاية السعادة أن أشهد معكم هذا اليوم التاريخي".

وأضاف: "قالوا أيام بناء السد العالي كان حلمًا فخاطرًا فاحتمالًا ثم أصبح حقيقة. وكذلك فكرة عمل أمانة عامة كانت حلمًا واليوم يتحقق هذا الحلم الذي راودني كثيرًا"

وشكر البابا تواضروس الثاني كافة الآباء والمسؤولين ومن قدموا الفقرات: الأناشيد والترانيم التي قدمتوها بلغات مختلفة، وألقى الضوء على المقولة "لقد تعلمنا أن ثروات الأمم توجد في بطون الأرض ولكننا اكتشفنا أنها موجودة في فصول الدراسة"

ووضع البابا تواضروس الثاني على الجميع عليكم مسؤولية كبرى، مشبهًا الأمانة العامة بطفل عمره يوم واحد ولد في يوم ١٤ نوفمبر يجب أن نتكاتف لنموه، مطالبًا الحضور بجعل هذا اليوم عيدًا سنويًّا للمدارس القبطية.

وحدد ثلاثة معايير يجب أن تحكم العمل في المدارس القبطية، وهي:

١- الجودة: نحن نؤسس الأمانة من أجل الارتقاء بالجودة، جودة العملية التعليمية وبالتالي جودة المنتج الخارج من المدارس القبطية، وشدد على أن الهدف هو خدمة كل المصريين دون تمييز، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لهم، مما يسهم في دعم عمل وزارة التربية والتعليم.

٢- استقدام خبرات جديدة: الحرص على استقدام خبرات جديدة أمر هام ومبدأ أساسي يجب أن يحكم عمل الأمانة العامة لتقديم خبرات تمثل إضافة للعملية التعليمية وتضمن تطورها وجعلها ممتعة.

٣- الشركة: هدفنا ليس التنافس، وإنما التكامل وأن نسند باقي المدارس الحكومية وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.