مستشفى فاقوس المركزي بالشرقية: استقبلنا 2364 حالة خلال أسبوع

 أكد الدكتور أحمد الشوادفى مدير مستشفى فاقوس المركزى بالشرقية أن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل 2364 حالة، كما قدمت العيادات الخارجية خدماتها ل5007 مترددين مع حصول الحالات على العلاج اللازم خلال أسبوع.

صحة الشرقية: تنفيذ 1840 زيارة منزلية لكبارالسن من الفرق الطبية

 وأضاف أن قسم العناية المركزة استقبل أيضا 48 مريضا، بينما استقبلت الأقسام الداخلية 146 وتم اجراء 627 جلسة غسيل كلوي والخدمات شامله الأدوية. 

وأشار مدير المستشفى  إلى أن وحدة الأطفال المبتسرين قامت باستقبال 23 دخول جديدة، كما استقبل قسم العمليات الجراحية62، وأجرى قسم الأشعة 1764 أشعة متنوعة حيث شملت جميع أنواع الأشعة. 

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

ولفت مدير عام المستشفى إلى أن المعمل أجري 1484تحليلا، كما قدم قسم العلاج الطبيعي 636 جلسة علاج. 

 

