رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: قريبًا، تشغيل خدمة شبكات الاتصالات الأرضية "المرحلة الثانية" بـ"غرب المطار"

فى إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية حضارية متكاملة المرافق داخل المدن الجديدة، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم قريبًا تشغيل شبكات الاتصالات الأرضية وإتاحة التعاقد على الخطوط الأرضية للمستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار – قطاع (أ)، وذلك من خلال سنترال أكتوبر.

وأوضح رئيس الجهاز أن إطلاق الخدمة يشمل عدد (37) عمارة كمرحلة ثانية، على أن يتم استكمال تشغيل الشبكات تباعًا لباقي عمارات قطاعي (أ) و(ب) وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأشار "عبدالمقصود" إلى أن أرقام العمارات التي سيتم تشغيل الخدمة بها ضمن هذه المرحلة بقطاع (أ) هي: من عمارة رقم (237) وحتى عمارة رقم (266)، ومن عمارة رقم (307) وحتى عمارة رقم (313).

