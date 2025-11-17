الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: قريبًا، تشغيل خدمة شبكات الاتصالات الأرضية "المرحلة الثانية" بـ"غرب المطار"

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو
18 حجم الخط

فى إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية حضارية متكاملة المرافق داخل المدن الجديدة، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم قريبًا تشغيل شبكات الاتصالات الأرضية وإتاحة التعاقد على الخطوط الأرضية للمستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار – قطاع (أ)، وذلك من خلال سنترال أكتوبر.
وأوضح رئيس الجهاز أن إطلاق الخدمة يشمل عدد (37) عمارة كمرحلة ثانية، على أن يتم استكمال تشغيل الشبكات تباعًا لباقي عمارات قطاعي (أ) و(ب) وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.
وأشار "عبدالمقصود" إلى أن أرقام العمارات التي سيتم تشغيل الخدمة بها ضمن هذه المرحلة بقطاع (أ) هي: من عمارة رقم (237) وحتى عمارة رقم (266)، ومن عمارة رقم (307) وحتى عمارة رقم (313).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق أكتوبر الجديدة محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة الشركة المصرية للاتصالات

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية