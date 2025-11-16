شروط الالتحاق بوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف للعمل بمحطتي القاهرة سفنكس بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا)

أولا الوظائف والشروط العامة: -

فني استقبال وترحيل طائرات

منظم تحميل طائرات

سائق مهبط جرار نقل بري)

ذكور فقط / قبول العمل بنظام النوبات.

منظم تجهيزات طائرات

السن لا يزيد على (٣٥) سنة عند بداية قبول الطلبات بالنسبة لوظيفة سائق مهبط جرار نقل بري )

السن لا يزيد على (۳٠) سنة عند بداية قبول الطلبات بالنسبة لوظائف فنى استقبال وترحيل طائرات منظم تحميل طائرات منظم تجهيزات طائرات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية (البطاقة سارية). الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

ثانيا إجراءات التقديم.

لمعرفة شروط الوظائف وتقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على

أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم

الطلبات وقبل بدء فترة الاختبارات هي:

شهادة الميلاد

شهادة الخدمة العسكرية

بطاقة الرقم القومي (سارية)

-عدد (۲) صورة شخصية

المؤهل الدراسي

رخصة قيادة درجة أولى / ثانية

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه

الخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعالية، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.