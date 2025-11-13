لتغيبهم عن العمل، إحالة 49 عاملا بالوحدات الصحية والمدارس بالشرقية للتحقيق

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات بإحالة 49 من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام معيار التقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

المرور المفاجئ على المنشات الخدمية

أكد المحافظ علي ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

ما أسفرت عنه نتائج المتابعة الميدانية

وأسفرت نتائج المتابعة الميدانية عن رصد 9 من العاملين غير متواجدين بمقر الوحدة الصحية بكفر مكاوي التابعة لإدارة الزقازيق الصحية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل بالإضافة إلى عدم تواجد (٢) بمقر الوحدة البيطرية بكفر مكاوي التابعة لإدارة الزقازيق البيطرية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وكشفت المتابعة عدم تواجد (٢) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية السدس التابعة لإدارة الإبراهيمية الصحية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وكذلك عدم تواجد (٣٠ ) من العاملين بمقر مدرسة أمر الله بليغ الثانوية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية وايضا عدم حضور ( ٦ ) من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

إحالة العاملين للتحقيق

فقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

