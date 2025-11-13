محافظ الشرقية: نعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أعلى معدلات التغطية البيطرية

18 حجم الخط

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بقطاع الطب البيطري بالمحافظة، وعلى رأسها تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها وذلك في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية.

استهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الثروة الحيوانية باعتباره إحدى ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أعلى معدلات التغطية البيطرية، ومتابعة الأسواق والمزارع بصفة دورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتنمية الإنتاج الحيواني وضمان سلامته حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وخلال اللقاء تم استعراض الجهود الجارية ضمن الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والتي تستهدف تحصين مليون و٢٠٠ ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام بهدف رفع نسبة التغطية بالقري والعزب والوصول لصغار المربين وحثهم علي تحصين ماشيتهم من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حرص الهيئة علي تكثيف حملات التحصين على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم الكامل للمديريات البيطرية بالمحافظات من خلال توفير اللقاحات والأطقم البيطرية المدربة لحماية الثروة الحيوانية ودعم الجهود الوطنية للسيطرة على الأمراض مؤكدًا على ضرورة الالتزام بإجراءات التحصين والمتابعة اليومية لتحقيق أعلى معدلات الوقاية.

بينما استعرض مدير مديرية الطب البيطري خطة المديرية في تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت يوم ٢٥ أكتوبر الماضي وتستهدف تحصين مليون و٢٠٠ ألف رأس ماشية بنطاق ٢٣٠ وحدة بيطرية بجميع مراكز وقرى محافظة الشرقية حيث تم الانتهاء حتى الآن من تحصين ٣٦٠ ألف رأس ماشية، مؤكدًا أن المديرية تعمل وفق آلية محددة تضمن الوصول إلى جميع المربين في المناطق الريفية والنائية والسيطرة على الأمراض الوبائية ورفع كفاءة التحصين الميداني.

وفي ختام اللقاء أشار محافظ الشرقية إلى أهمية توحيد الجهود لتحقيق المستهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مع توعية المربين والتجار بأهمية التحصين المنتظم للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الحملات الميدانية ساهمت بشكل كبير في رفع الوعي البيطري لدى المواطنين وتحسين استجابتهم للبرامج القومية للتحصين.

