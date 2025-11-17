كرستينا عادل حكيم: التعليم أولوية وطنية ومكافحة التسرب الدراسي محور رئيسي في برنامجي الانتخابي

18 حجم الخط

أكدت كرستينا عادل حكيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ممثلةً لحزب حماة الوطن، أن قضيتَي التعليم ومكافحة ظاهرة التسرب الدراسي تتصدران أولويات برنامجها الانتخابي، انطلاقًا من إيمانها بأن التعليم هو الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قوي وقادر على الإبداع، وأشارت إلى أن شعارها الانتخابي هو: "تعليم ينمّي الفكر ويطلق الإبداع".

نسبة الأمية في مصر تبلغ نحو 16.6%، بما يعادل قرابة 17 مليون مواطن

وأوضحت خلال مشاركتها بصالون التنسيقية بعنوان "تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، أن أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن نسبة الأمية في مصر تبلغ نحو 16.6%، بما يعادل قرابة 17 مليون مواطن، معتبرة أن هذا الرقم يعكس تحديًا كبيرًا يؤثر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأضافت أن غياب التعليم يؤدي غالبًا إلى استمرار دائرة الأمية داخل الأسرة، إذ لا يحرص غير المتعلم عادةً على تعليم أبنائه.

برنامجها يتضمن مقترحًا تشريعيًا لإدخال عنصر الإلزام في برامج محو الأمية

وكشفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ممثلةً لحزب حماة الوطن، أن برنامجها يتضمن مقترحًا تشريعيًّا لإدخال عنصر الإلزام في برامج محو الأمية، بحيث تُلزَم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بتخصيص جزء من فترة الإجازة الصيفية لتدريب وتعليم أكبر عدد ممكن من الأميين، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

المشاركون بالصالون

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، من بينهم الدكتور راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ السابق، وخبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ومارسيل سمير، عضو التنسيقية عن حزب التجمع ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومي كرم جبر، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وكريستينا عادل حكيم، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب حماة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.