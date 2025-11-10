الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب: النصف الثاني من اليوم الأول شهد تصويتا كثيفا في 4 محافظات

انتخابات النواب
انتخابات النواب
رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الأول منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا، وسط حضور كثيف خاصة من السيدات وكبار السن، ومتابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، حيث شهد النصف الثاني من اليوم الأول تصويتا كثيفا في محافظات البحيرة والأقصر وسوهاج وأسيوط.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان معايير الشفافية والنزاهة من وجود قاضي على كل صندوق، ووجود ساتر يدلي الناخب من خلاله بصوته دون أن يطلع أحد عليه في كافة اللجان الفرعية، ولم يرصد متابعي التنسيقية أية مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، حيث تم رصد بعض المخالفات المحدودة تمثلت معظمها في كسر بعض أنصار بعض المرشحين على المقاعد الفردية للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكنها تبقى مخالفات محدودة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث طبق السادة القضاة المشرفون على الانتخابات قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ولم يتم رصد أي كسر للصمت الانتخابي داخل اللجان في مختلف المحافظات.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، حيث تنعقد الغرفة في الساعة التاسعة من صباح الغد، وتصدر الغرفة تقاريرها على مدار يومي التصويت عبر متابعيها ومراسليها المتواجدين في كافة محافظات المرحلة الأولى ولجانها العامة.

