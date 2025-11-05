تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونها الثالث لمناقشة برامج مرشحيها في انتخابات النواب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، اليوم الأربعاء الصالون الحواري الثالث، تحت عنوان "تحت القبة- برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، للتعرف برامج مرشحيها في انتخابات مجلس النواب.



ويأتي الصالون استكمالا للحلقات النقاشية السابقة التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على " القائمة الوطنية من أجل مصر " في المرحلة الأولى.

ويناقش الصالون آليات عمل المجالس النيابية، والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي بين الأعضاء.

