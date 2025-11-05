الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونها الثالث لمناقشة برامج مرشحيها في انتخابات النواب

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء الصالون الحواري الثالث، تحت عنوان "تحت القبة- برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، للتعرف برامج مرشحيها في انتخابات مجلس النواب.

ويأتي الصالون استكمالا للحلقات النقاشية السابقة التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على "القائمة الوطنية من أجل مصر" في المرحلة الأولى.

ويناقش الصالون آليات عمل المجالس النيابية، والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي بين الأعضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية