تنسيقية شباب الأحزاب تتابع توافد المواطنين على لجان انتخابات النواب بالمنيا

الإثنين 10 نوفمبر 2025
بدء توافد الناخبين
بدء توافد الناخبين في المنيا
بدأ الناخبون في محافظة المنيا صباح اليوم التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مع بداية فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا، وتوافد الناخبون في دائرة سمالوط للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

