تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد مخالفات مؤثرة على سير انتخابات النواب

قالت غرفة العمليات المركزية بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها تابعت انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى على مدار يومي الانتخاب، سواء بانعقاد الغرفة المركزية في مقر الغرفة بالتنسيقية، أو من خلال فريق متابعيها ومراسليها في المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات حيث أجريت العملية الانتخابية في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة.

وأضافت الغرفة المركزية بالتنسيقية أنها بدأت أعمالها خلال يومي الانتخاب في التاسعة صباحا مع بدء فتح اللجان الانتخابية أعمالها، كما تواجد متابعي التنسيقية في كافة اللجان العامة لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها دوليا في العمليات الانتخابية.

إقبال ملحوظ للناخبين في اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات

وأكدت الغرفة أنها رصدت خلال يومي التصويت إقبالا ملحوظًا للناخبين في اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث تراوحت نسبة المشاركة من كثيفة إلى متوسطة في مختلف المحافظات، ورصد متابعونا كثافة التصويت في محافظات البحيرة، وسوهاج، وأسوان، وأسيوط،والأقصر، وشهدت محافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا ومطروح نسبة إقبال متوسطة.

وقالت الغرفة المركزية بالتنسيقية أنها رصدت مشاهد إيجابية متعددة، كان أبرزها الحضور الكثيف للشباب من الجنسين، وكذلك مشاركة واضحة للسيدات في العملية الانتخابية.



الترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان الانتخابية لاستقبال ذوي الإعاقة

وأشادت الغرفة بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان الانتخابية لاستقبال ذوي الإعاقة، حيث خصصت لجان في الأدوار الأرضية ووفرت أوراق اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية التصويت للمكفوفين.

وقالت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية إنها لم مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، ولاحظ متابعونا في مختلف المحافظات انتظام سير العملية الانتخابية، وتطبيق كامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا من بعض المخالفات المحدودة التي تمثلت معظمها في كسر الصمت الانتخابية، بوجود دعاية انتخابية خارج مقار عدد محدود من اللجان، من قبل أنصار بعض المرشحين على المقاعد الفردية.



المسيرات المؤيدة لبعض المترشحين خارج مقار بعض اللجان

وقالت الغرفة المركزية إنها رصدت بعض المسيرات المؤيدة لبعض المترشحين خارج مقار بعض اللجان، إلا أن الإشراف القضائي الكامل مع وجود قاضي على كل صندوق، ووجود ساتر يدلي الناخب بصوته من خلاله دون أن يطلع عليه أحد، قد ساهم بشكل واضح في انتظام سير وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت:" حرص القضاة المشرفون على العملية الانتخابية على عدم وجود أي كسر للصمت الانتخابي داخل حرم أي لجنة فرعية، مما سهل أداء المواطن لحقه الانتخابي بكل سهولة ويسر وخلف ساتر ودون تأثير عليه من أحد".

وقالت غرفة العمليات المركزية إنها رصدت من خلال متابعيها في مختلف المحافظات تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها

متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية

كما رصدت الغرفة وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وكذلك دور كبير للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير المساعدة اللازمة لتصويت الناخبين من ذوي الإعاقة.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية مجموعة من البيانات، وأصدر المركز الإعلامي بالتنسيقية مجموعة كبيرة من التقارير الإخبارية للعملية الانتخابية في كل المحافظات، وتعاملت الغرفة المركزية مع كافة الشكاوى البسيطة التي وصلت من بعض المحافظات، وكانت الغرفة على تواصل مع متابعيها المتواجدين في كافة المحافظات من خلال أرقام طوارئ على مدار الساعة.

وقدمت غرفة العمليات المركزية مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:

أولا: العمل على استمرار التوعية من خلال الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني بأهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بما يضمن تعميق الممارسة الديمقراطية وتمسك المواطن بحقه الدستوري.

ثانيا: أهمية التزام كافة الأحزاب، والمرشحين باحترام قواعد العملية الانتخابية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وخاصة أهمية احترام الصمت الانتخابي وعدم كسره في أيام الانتخاب.

ثالثا: أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن، وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وقالت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أنهت أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، في المرحلة الأولى، وأكدت استمرار عمل الغرفة المركزية بالتنسيقية في متابعة العملية الانتخابية في المرحلة الثانية، واستمرار التنسيقية في دورها في التوعية بأهمية المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والمساهمة في بناء الدولة الدستورية الحديثة.

