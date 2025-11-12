سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

18 حجم الخط

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 12 نوفمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال

تراوح سعر البرتقال البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر يوسفي من 8 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر كيلو العنب اليوم

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم" width="980" height="551">سعر الفاكهة اليوم"> سعر الفاكهة اليوم

سعر التفاح اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

تراوح سعر تين برشومي من 16 إلى 26 جنيهًا.

تراوح سعر جوافة بين 8 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الفاكهة اليوم" width="1200" height="750">سعر الفاكهة اليوم"> سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفواكه اليوم

تراوح سعر رمان بين 15 و30 جنيهًا.

تراوح سعر الفراولة بين 70 و78 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو كنتالوب من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

تراوح سعر الكاكا من 30 إلى 38 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 32 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم" width="750" height="444">سعر الفاكهة اليوم"> سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ والبرقوق

بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا. بلغ سعر كمثرى مستوردة 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.