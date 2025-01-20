فوائد شرب ماء الليمون في الصباح، يساعد على فقدان الوزن ويحمي الكلى

كوب من الماء بالليمون في الصباح يمكن أن يساعد في الهضم ويعزز مستويات فيتامين سي.

يكون الجسم جافًا، لذا فإن كوبًا من الماء النقي هو طريقة رائعة لبدء اليوم، ولكن هل هناك فوائد صحية إضافية لشرب ماء الليمون كل يوم؟

فوائد ماء الليمون

ماء الليمون له فوائد عديدة، وهو طريقة جيدة لإدخال فيتامين سي ومضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي، ووعصير الليمون هو نكهة طبيعية للمشروبات، بدلًا من الاعتماد على السكر أو النكهات.

ماء الليمون منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ويحتوي كوب من ماء الليمون مع 48 جرامًا من عصير الليمون (معصور من ليمونة كاملة) على:

11 سعرة حرارية.

18.6 ملجم من فيتامين سي (21% من القيمة اليومية).

وقد يضر شرب ماء الليمون يوميًا بمينا الأسنان، وذلك بسبب حمض الستريك الموجود بكثرة في الليمون، وفقًا لموقع “Cleveland clinic ” الطبي، لذا، إذا يمكن استخدام (شفاطة) لحماية الأسنان.

في حين أن بدء اليوم بماء الليمون عادة صحية، إلا أنه ليس علاجًا لكل شيء. ربما سمعت عن شيء يسمى تطهير عصير الليمون، حيث تشرب مزيجًا من الليمون والزنجبيل كطريقة لفقدان الوزن، ويتضمن هذا النظام الغذائي غير الصحي شرب مزيج عصير الليمون لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط دون أي أطعمة صلبة - وهو أمر غير موصى به وليس نهجًا موصى به لفقدان الوزن.

لماذا يجب أن تشربه في الصباح؟

يمكن شرب ماء الليمون في أي وقت، لكن الكثير من الناس يفضلون شربه في الصباح، فهو طريقة جيدة لترطيب الجسم فور استيقاظك، بالإضافة إلى ذلك، يعزز الليمون من تناول فيتامين سي قبل بدء اليوم.

وبما أن الليمون قد يكون له فوائد صحية للجهاز الهضمي، فمن الجيد شربه على معدة فارغة.

الفوائد الصحية لماء الليمون

شرب ماء الليمون يمكن أن:

يساعد في الهضم

يساعد الحمض في تكسير الطعام - ولهذا السبب يوجد الكثير منه في معدتنا، وقد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في تعويض مستويات حمض المعدة، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا ​​في السن.

يساعد على البقاء رطبًا

معظمنا لا يشرب كمية كافية من الماء، وعادة شرب ماء الليمون يوميًا هي طريقة سهلة لبدء اليوم بكوب من الماء.

يمنع حصوات الكلى

يمكن أن يساعد دخول عادة شرب ماء الليمون أيضًا الكليتين، على وجه التحديد، يمنع حمض الستريك الموجود في الليمون تكوين حصوات الكلى ويمكنه في الواقع تفتيت الحصوات الأصغر قبل أن تبدأ في التكون.

وخلط ٢٠٠ ملي من عصير الليمون بالماء يعد علاجًا رائعًا للمساعدة في منع حصوات الكلى.

يساعد على فقدان الوزن

يمكن الحصول على فيتامين سي من كوب من عصير البرتقال في الصباح، ولكن استبداله بماء الليمون يعد بديلًا جيدًا إذا كان الشخص يحاول إنقاص الوزن، بهذه الطريقة، يشرب فقط الأساسيات - الليمون والماء - بدون أي سكريات أو سعرات حرارية إضافية أو إضافات.

يعطي دفعة مضادة للأكسدة

تشتهر الفواكه الحمضية مثل الليمون بشكل خاص بمستويات عالية من فيتامين سي، ويعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة يحمي جسم الخلايا من الأمراض، بنفس الطريقة التي قد تعتمد بها على كوب دافئ من شاي الليمون عندما تكون مريضًا، فإن كوبًا يوميًا من ماء الليمون قد يساعد في حماية الجسم من المرض في المقام الأول.

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