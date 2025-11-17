الإثنين 17 نوفمبر 2025
رئيس جامعة بنها: محو أمية 3014 مواطنا فى دورة أكتوبر 2025

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 3014 دارسا وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2025، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة لتصريف مياه الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

محافظة القليوبية تطرح مواقع جديدة للإعلانات لزيادة الموارد المالية

 

محو أمية 3014 مواطنا فى القليوبية


وأكد " الجيزاوى " أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، وذلك بمشاركة عدد من الكليات العلمية والأدبية بالجامعة وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

