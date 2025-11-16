الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظة القليوبية تطرح مواقع جديدة للإعلانات لزيادة الموارد المالية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لبحث سبل تعظيم موارد الإعلانات وتنظيمها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة. 

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، شملت طلبات المعلنين بزيادة مساحة الإعلانات، ومنح تراخيص جديدة، وكذلك التظلمات المقدمة من الوكالات بخصوص الرسوم ومباشرة الاعلان والالتزام الكامل  بالعقود المحررة مع الشركات وجهات الولاية وتم البت في هذه الطلبات بما يحقق مصلحة كل من المعلنين والمحافظة، وبما يتفق مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.

 

المؤبد لعاطل وشقيقه بتهمة قتل شخص بعيار ناري في القليوبية

انهيار جزء من منزل دون إصابات في القليوبية

محافظ القليوبية، طرح مواقع جديدة للإعلانات لزيادة الموارد المائية 
وتطرقت اللجنة إلى بحث سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، وذلك من خلال الموافقة على طرح مواقع جديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة بعد دراستها من جميع الجوانب. كما ركزت المناقشات على تحسين آليات تحصيل رسوم الإعلانات لضمان كفاءة أكبر، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، مع التوجيه بضرورة استغلال الأماكن المميزة في المحافظة لإنشاء إعلانات عليها بما يسهم في زيادة الموارد المالية.
كما ناقشت اللجنة سبل تحسين المظهر الحضاري القليوبية  عن طريق تنظيم الإعلانات بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المحددة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة كما أصدرت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، منها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين، وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين حيث أكد المحافظ علي أهمية تنظيم الإعلانات وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء محمد معوض عقل السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والدكتور حازم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة والأستاذ سمير صبحي مدير الاعلانات بالمحافظة.

