374 طالبا يشاركون في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بالقليوبية اليوم

شهدت منطقة القليوبية الأزهرية اليوم فعاليات اليوم الثامن لاختبارات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم، حيث أدى 374 طالبًا وطالبة من معاهد إدارة قليوب التعليمية اختباراتهم أمام 18 لجنة بمقر اللجان المركزية بالمنطقة.

اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة القليوبية

وتفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أعمال الاختبارات للاطمئنان على انتظام اللجان وجودة سير العمل، وذلك برعاية ودعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتنفيذًا لتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل القطاع لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبواليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

ورافق رئيس المنطقة خلال جولته التفقدية كلًّا من: الشيخ مجدي أتى مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والشيخ عربي كمال مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والدكتور محمد عمارة مندوب قطاع المعاهد، والدكتورة منى عجمي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.

تُجرى الاختبارات يوميًا وفق جدول مُعد مسبقًا يغطّي جميع الإدارات التعليمية الأزهرية بالقليوبية، كما يتم توثيق أعمال الاختبارات بالصوت والصورة بمعرفة إدارة الكمبيوتر التعليمي؛ ضمانًا للشفافية ودقّة التقييم، وللمساهمة في حفظ حقوق الطلاب وتحسين منظومة المتابعة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية حفظة كتاب الله وتشجيع النشء على التمسك بالقيم القرآنية، وترسيخ روح التنافس الشريف بين الطلاب على مستوى الجمهورية.

