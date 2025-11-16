الأحد 16 نوفمبر 2025
رئيس تجارية القليوبية: شراكات قناة السويس مع الشركات العالمية تعكس ثقة المستثمرين

د. محمد الفيومي،
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالافتتاحات الجديدة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في ميناء شرق بورسعيد، والتي تضمنت عددًا من المحطات البحرية ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن ما تم افتتاحه اليوم، يمثل نقلة نوعية في قدرات مصر اللوجستية ويعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل البحري، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

وأشار «الفيومي»، إلى أن التعاون المستمر بين هيئة قناة السويس والشركات العالمية مثل مجموعة "ميرسك" والشركاء الاستثماريين الآخرين، يدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وفي البنية التحتية المتطورة التي تشهدها الدولة.

وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت نموذجًا يحتذى به في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وستسهم في رفع معدلات التصدير وتعظيم عوائد الدولة من الخدمات اللوجستية.

واختتم أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتأكيد على أن القيادة السياسية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على التحديث الشامل في قطاعات النقل والموانئ والصناعة والطاقة، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة التي عملت على تحقيق هذه الإنجازات.

