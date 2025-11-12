الأربعاء 12 نوفمبر 2025
السيطرة على حريق اندلع بمقطورة سيارة نقل أثناء سيرها في القليوبية

اندلع حريق بمقطورة سيارة نقل أثناء سيرها على الطريق الدائري بمدينة بهتيم بمحافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء مدعومة بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومنع امتداده لباقي أجزاء المقطورة أو الطريق.

وأوضحت المعاينة الأولية القليوبية  أن سبب الحريق يرجع إلى احتكاك أو تسرب محدود في الفرامل الخلفية، وتمت إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد دقائق.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

