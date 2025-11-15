تموين القليوبية يحرر 100 مخالفة في حملات مفاجئة لضبط الأسواق

18 حجم الخط

شهدت محافظة القليوبية تكثيفًا في حملات المتابعة التموينية والرقابية تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة للمواطنين.

وقاد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بـ القليوبية حملات مفاجئة شملت عشر دوائر إدارية، أسفرت عن تحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، والتصرف في حصص تموينية من السكر والزيت، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال التجارية.

كما شملت الجهود جولات تفقدية لعدد من مطاحن الدقيق بإدارة الخانكة، من بينها مطاحن الرضوان، المصرية، العبور، الشماشرجي، والأصيل، للتأكد من جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، فضلًا عن تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بالقناطر الخيرية.

وفي دائرة القناطر الخيرية، تم تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن تحرير محاضر متعددة، أبرزها محضر لمركز تعبئة مواد غذائية بقرية أجهور الصغرى لحيازته 1000 كجم سكر دون بيانات إنتاج أو صلاحية محضر لصاحب محل حبوب وأعلاف لحيازته 150 شيكارة أرز وزن 25 كجم دون تاريخ صلاحية،محضر ضد موزع أسطوانات بوتاجاز لبيعه الأسطوانة بزيادة 20 جنيهًا عن السعر الرسمي.بالإضافة إلى 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية.

وتؤكد محافظة القليوبية استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين وردع أي محاولات للتلاعب في السلع والمنتجات الأساسية.

