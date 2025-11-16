مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا بدمياط لدعم مرشحي القائمة الوطنية (صور)

بحضور الالاف وقيادات الحزب..

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة دمياط مؤتمرا جماهيريا ضخما حضره الآلاف من أهالي المحافظة، للتعريف بمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع شرق الدلتا ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر، وسط حضور مكثف من الناخبين وأبناء القرى والمدن والمراكز.

شهد المؤتمر حضورا بارزا لأعضاء أمانة ريادة الأعمال بالمركزية ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إلى جانب الأمناء المساعدين، وقيادات وأعضاء الأمانات المركزية.

وجاءت الفعاليات وسط تنظيم مميز وتفاعل جماهيري كبير يعكس وعي المواطن وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.

فيلم وثائقي يجسد إنجازات الدولة والحزب

تضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي موسع عن انجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، وما شهدته البلاد من مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والطرق وشبكات الكهرباء والطاقة والتعليم والصحة.

كما تم عرض فيديو وثائقي عن جهود حزب مستقبل وطن بمحافظات المرحلة الثانية، ودوره في دعم المجتمع وتقديم مبادرات خدمية في مختلف القطاعات.

كلمة النائب علي كيوان

اكد النائب علي كيوان أمين حزب مستقبل وطن بدمياط وعضو مجلس الشيوخ أن الحشود الكبيرة التي احتشدت اليوم تمثل أكبر دليل على وعي المواطن واستعداده لدعم الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.



وقال كيوان إن القيادة السياسية تمكنت بحكمة وطنية من تجاوز تحديات جسيمة خلال السنوات الماضية والعبور بالدولة إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وأضاف أن القائمة الوطنية جاءت لتعبر عن مختلف القوى السياسية وتحقيق أعلى درجات المشاركة دعما للوطن والمواطن واصطفافا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلمة النائب وليد التمامي

ودعا النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ إلى مساندة الدولة المصرية والالتفاف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تماسك الجبهة الداخلية.

وقال التمامي إن حضور المواطنين بهذا الشكل يعكس التلاحم الوطني ويدعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن محافظة دمياط تعيش اليوم أفضل فتراتها من حيث مستوى الخدمات، موضحا أن أكثر من 85% من قرى ومدن المحافظة تستفيد من خدمات الصرف الصحي، فضلا عن التطوير الكبير في الطرق والمستشفيات وتوفير العلاج المجاني للمواطنين، إلى جانب قرب البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كلمة المرشح نادر الداجن

أكد نادر الداجن مرشح القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا أن دمياط كانت وما زالت يابان مصر، محافظة صنعت اسمها بعرق أهلها وبصناعة أثاث وصلت للعالمية بجودتها وابتكارها وإبداع صناعها.

وقال الداجن إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية اقتصادية مختلفة لدمياط تقوم على دعم الصناعة المحلية وتطوير ورش الأخشاب ورفع كفاءة العمالة وفتح أسواق جديدة أمام صناعة الأثاث المصرية في الدول العربية والإفريقية وأوروبا.

وأضاف أن الدولة قدمت في السنوات الأخيرة دعما كبيرا للصناعة عبر المناطق الصناعية الجديدة وتسهيل إجراءات التشغيل، مؤكدا أن دوره تحت قبة البرلمان سيكون الدفع نحو زيادة حجم الصادرات وفتح آفاق أوسع أمام صناع دمياط وتوفير برامج تدريبية حديثة للشباب وتشجيع الاستثمار وتعميق التصنيع المحلية.

وشدد الداجن على أن دمياط تمتلك كنزا بشريا حقيقيا يتمثل في صناع الأثاث المتميزين، وأن دعمهم والوقوف خلفهم يخلق نهضة اقتصادية كبرى تعود بالنفع على كل بيت دمياطي.

كلمة الدكتورة مروة صالح

وجهت الدكتورة مروة صالح مرشحة القائمة الوطنية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي مكن المرأة من التواجد بقوة في كل المجالات، مؤكدة أن تمكين المرأة اصبح واقعا حقيقيا ظهر في المناصب القيادية والمجالس النيابية والمحلية ومواقع اتخاذ القرار.

وأكدت أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة حققت طفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار وثقة المواطن واصطفافه حول مشروع الدولة الوطنية.

وقالت إن القائمة الوطنية جاءت لتعبر عن كل فئات المجتمع، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل الجاد والدفاع عن قضايا الناس تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن خدمة المواطن ستكون على رأس اولوياتها، وأن المرأة المصرية أثبتت دائما قدرتها على تحمل المسؤولية وتقديم نموذج مضيء في العمل الوطني.

تفاعل جماهيري ورسائل وطنية

شهد المؤتمر تفاعلا كبيرا من الحضور الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط الأغاني الوطنية، مؤكدين دعمهم للدولة ومؤسساتها وتجديد العهد بالوقوف خلف القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الوطن.

اختتم المؤتمر بالتقاط الصور الجماعية لمرشحي القائمة الوطنية ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء احتفالية ورسائل واضحة تعكس رغبة المواطنين في المشاركة ودعم مسيرة التنمية.



