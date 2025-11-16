الأحد 16 نوفمبر 2025
رغم برودة الطقس، مؤتمر جماهيري حاشد لمرشح "حماة وطن" بدمياط الجديدة في انتخابات النواب

مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد يدعم فوزي الجوجري
شهدت قاعة السرايا بمدينة دمياط الجديدة مساء أمس مشهدا انتخابيا لافتا، حيث اكتظت القاعة بآلاف المواطنين الذين حضروا من مختلف قرى ومراكز الدائرة للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الداعم للمرشح فوزي مأمون الجوجري، مرشح حزب حماة وطن في الانتخابات البرلمانية.

حضور غير مسبوق يعكس ثقة الناخبين

ورغم برودة الطقس، توافد المواطنون بكثافة على القاعة، في مشهد اعتبرته الحملة الانتخابية انعكاس لرغبة الناخبين في اختيار مرشح قريب منهم، يستمع إليهم ويعبر عن طموحاتهم تحت قبة البرلمان.

الجوجري يواصل لقاءاته الميدانية

ويواصل المرشح فوزي مأمون الجوجري عقد لقاءات موسعة مع الأهالي خلال جولاته اليومية، للاستماع الى مطالبهم ومناقشة أولويات العمل داخل الدائرة، ضمن برنامجه الانتخابي الذي يركز على دعم الخدمات وتحسين البنية الاساسية ودفع عجلة المشروعات التنموية.

مؤتمر جماهيري حاشد يدعم فوزي الجوجري مرشح حزب حماة وطن
مؤتمر جماهيري حاشد يدعم فوزي الجوجري مرشح حزب حماة وطن

 

 

تصريح قوي لفوزي مامون الجوجري

وفي كلمته أمام الحضور، قال فوزي مامون الجوجري: "هذا المشهد العظيم ليس مجرد مؤتمر انتخابي، بل رسالة واضحة بأن أهل دائرتي يعرفون من وقف بجانبهم قبل أن يفكر في خوض الانتخابات. وأقول للجميع: أنا هنا لخدمتكم، وسأظل دائما صوتكم القوي تحت قبة البرلمان. أعاهدكم أن يكون رمز التاج رقم 1 بداية لمرحلة جديدة من العمل والإنجاز والأمانة في خدمة كل بيت في الدائرة".

 

الجريدة الرسمية