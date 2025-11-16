أزهر الوادي الجديد يحتفي بمرور 18 عاما على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر (فيديو)

18 حجم الخط

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية كبرى بعنوان: (المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: ١٨ عامًا من الإسهام في بناء الأجيال)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد ومنطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة والكليات الأزهريه، وذلك بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

https://we.tl/t-GIPoimUTkN

شهد الحفل كلمة ألقاها الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني؛ موضحًا خلالها دور الأزهر محليا وعالميًا وقدم الشكر لقيادة المنطقة الأزهرية على حسن الإعداد والتنظيم ودور الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية فى نشر العلم الشريف والانشطة الدينية المتميزة والمشاركة في كافة الفعاليات على مستوى المحافظة.

وأكد المتحدثون، أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تمثل جسر تواصل ممتد بين الأزهر وأبنائه حول العالم، وتعمل على دعم المنهج الأزهري، وترسيخ رسالته القائمة على العلم والحكمة والتسامح، داعين إلى تعزيز الوحدة والالتفاف حول الأزهر الشريف، في مواجهة الأفكار الهدامة وصون الصورة المشرقة للإسلام.

وفي ختام الاحتفالية، شدد المشاركون على استمرار جهود المنظمة في دعم خريجي الأزهر، داخل مصر وخارجها، وتعزيز التواصل معهم، وتمكينهم من نشر صحيح الدين وتمثيل الأزهر خير تمثيل دوليًا، لافتين إلى أن الاحتفالية جاءت تجسيدا لوحدة الصف ومنارة للفكر الأزهري المستنير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.