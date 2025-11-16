افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالخارجة في الوادي الجديد (صور)

18 حجم الخط

شَهدَ المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن جولة لافتتاح عددٍ من المقار القضائية الجديدة بالمحافظة، شملت محكمة الوادي الجديد، وفرع هيئة قضايا الدولة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.

رافقهم خلال الجولة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور محمد أبو ضيف

وقد رافقهم خلال الجولة وفدًا رفيع المستوى ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، ولفيف من السادة المستشارين مساعدي وزير العدل، وقيادات القضاء والنيابة العامة.

وكان في استقبالهم المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير المكتب الفني بأسيوط، والمستشار خالد بخيت مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، والمستشار حسين سليم مدير النيابة الإدارية بالخارجة، وعددًا من القيادات القضائية يتقدمهم المستشار الدكتور رئيس محكمة استئناف أسيوط، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة تتقدمهم حنان مجدي - نائبة المحافظ.

وخلال الزيارة، أجرى الحضور جولة تفقدية شملت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وحديقة ٣٠ يونيو، وشهدت الجولة عرضًا لأبرز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة.

وفي ختام فعاليات الزيارة تفضل اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإهداء درع المحافظة التذكاري للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي - رئيس الهيئة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

