وزير العدل والزملوط يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالوادي الجديد

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، مقر هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة، وذلك بحضور وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من مساعدي الوزير وممثلي النيابة العامة والنيابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية.

وأوضح فنجري أن المقر يضم هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، والمقام على مساحة 2600 م² على أربعة مستويات (بدروم – أرضي – ثلاثة أدوار متكررة)، ويشتمل على 164 فراغًا إداريًا و16 فراغًا مخصصًا لمديري الإدارات، مع تخصيص دور مستقل لكل من الهيئتين بما يتسق مع طبيعتهما الوظيفية واختصاصاتهما القانونية.

وأكد وزير العدل أن افتتاح هذه المقار يُمثل نقلة نوعية في استكمال خطط الوزارة لتطوير البنية القضائية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن تجميع الخدمات الحكومية والقضائية في منشآت موحدة داخل المجمع الذكي للمحافظة يُعد نموذجًا عصريًا يرسّخ لمبدأ العدالة الناجزة ويُلبي احتياجات المواطنين والمتقاضين.

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استقبل اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في مستهل زيارته للمحافظة؛ بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، والمستشار الدكتور يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد عمران رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، قام الوزير والمحافظ ومرافقيهما بجولة بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، قام خلالها الوزير والوفد المرافق بزراعة بعض فسائل النخيل؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات، إلى جانب عقد لقاء موسّع مع أعضاء الهيئات القضائية بمجمع المصالح الحكومية.

