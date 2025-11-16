قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)

18 حجم الخط

افتتحت هيئة قضايا الدولة مقرا جديدا بمحافظة الوادى الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمستشار محمد عامر الأمين العام لشئون المقرات بالهيئة نيابة عن المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

استُهلت الفعاليات باستقبالٍ حافل من محافظ الوادي الجديد لوزير العدل والوفد المرافق له بمقر المحافظة، عقب ذلك انتقل الجميع لمقر الهيئة الجديد لقص الشريط وإزاحة الستار إِيذَانًا بولادة صرحٍ عدلي يُضاف إلى سجل إنجازات الهيئة.

وأجرى المستشار وزير العدل والوفد المرافق جولة تفقدية في أروقة المقر الجديد، اطّلع خلالها الضيوف على مرافقه الحديثة، واستمعوا لشرحٍ وافٍ من المستشار محمد عامر عن الخدمات القضائية المتطورة التي تنبثق من هذا المقر الجديد لخدمة أهالي الصعيد.

ووجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا أن هذا الصرح يترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق العدالة وتجسيدها على أرض الواقع، وأضاف: إنه حصن جديد لحماية المشروعية، وسفينةٌ تُبحر بالحقوق نحو شواطئ العدالة الناجزة.

كما نقل المستشار محمد عامر تحيات وتقدير المستشار الدكتور حسين مدكور للحضور الكريم، مؤكدًا أن الهيئة تُواصل مسيرتها التنموية فى أبنيتها بخطى راسخة، وأن هذا الصرح القضائي يُعدُّ لبنةً جديدة في صرح القضاء المصرى، ومنارةً تشعُّ عدلًا على ربوع الصعيد، تأكيدًا على أن مسيرة البناء والتطوير بالهيئة لا تعرف التوقف.

