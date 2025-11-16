مشاركة قوية للمصرية للاتصالات في معرض ومؤتمر Cairo ICT

18 حجم الخط

تشارك المصرية للاتصالات WE بقوة هذا العام في النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، الحدث الأبرز في صناعة التكنولوجيا بالمنطقة، والذي تنطلق فعالياته تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية ودولية وكبار قادة ورواد التكنولوجيا في مصر والمنطقة والعالم.

الشركة تستعرض جهود تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الألياف الضوئية

خطة طموحة لتحويل ملايين العملاء للفايبر خلال السنوات المقبلة لمواكبة تقنيات المستقبل

المهدي: نستهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء

وتستعرض الشركة في جناحها جهود تطوير البنية التحتية وتقديم حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.

وكشفت الشركة خلال المعرض عن خطتها الاستراتيجية الطموحة للتوسع في نشر تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى المنازل(FTTH) وصولًا إلى جميع العملاء تدريجيًا، وتتضمن الخطة تحويل ملايين العملاء إلى خدمات الألياف الضوئية خلال السنوات القليلة المقبلة، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الإنترنت الثابت وزيادة سرعات الاتصال، بما يضمن حصول العملاء على أعلى مستوى من جودة الخدمات.

هذا التوسع لمواكبة الطلب المتزايد على السرعات الفائقة وتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تستهدف هذه الخطة تحقيق نقلة نوعية في جودة خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء، إذ تتيح تقنية الألياف الضوئية حتى المنزل سرعات تحميل وتنزيل تفوق بمراحل التقنيات التقليدية، مع ضمان استقرار الخدمة حتى في ساعات الذروة، وتقليل الأعطال الناتجة عن العوامل الجوية أو تآكل الكابلات، بما يعزز من كفاءة واستمرارية الاتصال."

وأضاف: "تشمل هذه الخطة عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات والمطورين العقاريين والمشروعات التجارية، بما يتيح تقديم خدمات اتصالات متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب متطلبات التنمية العمرانية الجديدة."

وفي هذا الإطار، أشارت المصرية للاتصالات إلى توفير سرعات إنترنت ثابت تصل إلى 500 ميجابت/ث لأول مرة في السوق المصري، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة والمتواصلة في تطوير البنية التحتية وشبكات الألياف الضوئية. ويعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة على تقديم سرعات استثنائية تُمكّن المستخدمين من الاستفادة من التطبيقات الحديثة وتدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كما استعرضت الشركة في جناحها خدمة "معاك" المصممة خصيصًا لمجتمع الصم والبكم. والتي تتيح لهم التواصل عبر مكالمات الفيديو مع مترجمي لغة الإشارة من ممثلي خدمة العملاء على مدار الساعة، بما يضمن تقديم تجربة دعم ميسرة وشاملة تضمن الوصول السلس للخدمات وحل المشكلات التقنية بسرعة وكفاءة.

كما سلط جناح المصرية للاتصالات الضوء على القدرات المتقدمة لمراكز البيانات التابعة لها، والمعايير الدولية التي تعتمدها، إلى جانب الخدمات الرقمية المخصصة للمؤسسات والجهات الحكومية لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعراض مبادرة WE Innovate

إضافة إلى ذلك، تضمن الجناح استعراض مبادرة WE Innovate التي تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات الشباب في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات السيبرانية وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية.

