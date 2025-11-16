رئيس جامعة المنصورة يبحث مع سفيرة المجر التعاون الأكاديمي والعلمي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم في مكتبه، سفيرة دولة المجر بالقاهرة، الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرنتشار، يرافقها باربرا إيفا هورفاث، الملحق الثقافي بسفارة المجر؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية المجرية.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل سفيرة المجر لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي

حضر اللقاء الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ونواب مدير مكتب العلاقات الدولية: الدكتورة يسرا الفار، والدكتور شادي عوني، والدكتور يوسف جميل.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات المجرية في مجالات البحث العلمي، والبرامج الدراسية المشتركة، والمنح الأكاديمية، والشراكات في المشروعات البحثية، إلى جانب بحث فرص تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور شريف خاطر بسفيرة المجر والملحق الثقافي، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بالعلاقات المصرية–المجرية، وحرصها على بناء روابط تعاون فاعلة مع الجامعات المجرية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، والتوسع في البرامج

كما أكَّد حرص الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، والتوسع في البرامج المشتركة، وتبادل الطلاب والباحثين، وتفعيل المشروعات البحثية المتقدمة؛ بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة للتدويل وتعزيز قدرتها التنافسية، مرحّبًا بإقامة شراكات جديدة توفر فرصًا حقيقية للتكامل في مجالات الابتكار والبحث التطبيقي.

من جانبها، أعربت السفيرة ريتا هيرنتشار عن تقديرها لجامعة المنصورة، مشيرة إلى مكانتها المتميزة كإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في مصر، وإلى ما تحققه من تطور ملحوظ في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية.

وأوضحت أن العلاقات بين مصر والمجر علاقات تاريخية راسخة، تشهد تعاونًا متزايدًا في مجالات التعليم والثقافة والتبادل الأكاديمي، لافتةً إلى أن الجامعات المجرية تستقبل أعدادًا متنامية من الطلاب المصريين ضمن برامج التبادل والمنح، وهو ما يعكس قوة الروابط بين البلدين.

كما أشارت إلى وجود فرص واعدة لتوسيع مجالات التعاون، معربةً عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع جامعة المنصورة خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدة حرص السفارة على دعم المبادرات التعليمية والمشروعات المشتركة وتوسيع برامج تبادل الطلاب والباحثين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق غلوش أن الجامعة حريصة على تعزيز علاقاتها الدولية مع المؤسسات التعليمية المتميزة؛ بما يتيح فرصًا حقيقية لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.

توطيد شراكات استراتيجية مع الجامعات الأوروبية

كما أكَّد أن الجامعة تتابع عن كثب اتجاهات البحث العلمي العالمي، وتسعى لتوطيد شراكات استراتيجية مع الجامعات الأوروبية؛ لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة للطلاب والباحثين.

وقدّمت الجامعة خلال اللقاء عرضًا تعريفيًّا تضمّن استعراضًا لإمكاناتها وإنجازاتها، واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية وفق معايير دولية، واستثمار الخبرات العالمية في إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما عرض رئيس الجامعة ما حققته الجامعة في البرامج الدولية والتوأمة الأكاديمية ونماذج النجاح في المراكز البحثية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب طرح مقترحات لفتح مسارات جديدة للتعاون في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور شريف خاطر درع الجامعة إلى سفيرة المجر؛ تقديرًا لزيارتها ودعمها لمسارات التعاون الأكاديمي، كما التُقطت الصور التذكارية التي وثّقت اللقاء.

وعقب اللقاء، نُظّمت جولة تعريفية للوفد داخل عدد من منشآت الجامعة، اصطحبهم خلالها الدكتور طارق غلوش؛ في إطار الاطلاع على الإمكانات الفعلية والبنية التكنولوجية التي تمتلكها الجامعة، تمهيدًا لدراسة تنفيذ البرامج المشتركة وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.

شملت الجولة زيارة مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، حيث اطّلع الوفد على إمكانات المركز وتخصصاته البحثية الرائدة التي جعلته أحد المراكز المتميزة في المنطقة في مجال الدراسات الحفرية والاكتشافات العلمية.

تلا ذلك زيارة مركز أمراض الكلى والمسالك البولية؛ للتعرّف على أحدث البرامج البحثية والتطبيقية في المجال الطبي، والإمكانات التشخيصية والعلاجية المتقدمة التي يقدمها المركز.

واختُتمت الجولة بزيارة شركة "انطلاق" لتقنية المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال بالجامعة، حيث جرى مناقشة مقترحات للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشروعات ريادة الأعمال الجامعية؛ بما يسهم في تعريف الجانب المجري بالإمكانات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها الجامعة، تمهيدًا لتفعيل التعاون في برامج ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، شاركت سفيرة المجر في احتفال التميز العلمي الثالث بكلية الحقوق، حيث شهدت جانبًا من فعاليات التكريم وعرض نماذج من إنجازات الكلية؛ بما يعكس اهتمام السفارة بالتواصل الأكاديمي ودعم مسارات التميز العلمي داخل الجامعة.

