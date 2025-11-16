الأحد 16 نوفمبر 2025
مصرع سيدة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي

 لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بعد كوبري برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين  بسيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس لتلقي الإسعافات اللازمة وجثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة بوقوع الحادث، وعلى الفور هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى قسم الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية.

ووفقًا سجلات المستشفى، تبين مصرع دعاء محمد  52 سنة، بينما أصيب عمر صلاح  35 سنة من دمياط بخلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأصيب محمد مجدي 23 سنة من دمياط باشتباه كسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

الجريدة الرسمية