مصرع سيدة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بعد كوبري برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس لتلقي الإسعافات اللازمة وجثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة بوقوع الحادث، وعلى الفور هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى قسم الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية.

ووفقًا سجلات المستشفى، تبين مصرع دعاء محمد 52 سنة، بينما أصيب عمر صلاح 35 سنة من دمياط بخلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأصيب محمد مجدي 23 سنة من دمياط باشتباه كسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

