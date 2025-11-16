مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

18 حجم الخط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ"CIA"، جون بيرنان، يكشف فيه أنه دخن "الحشيش" الذي وضعه داخل شيشة، أثناء زيارته لمصر، وتجوله في شارع خان الخليلي.

أثار التصريح الذي أدلى به مدير الاستخبارات الأمريكية السابق جون بيرنان، جدلًا وسخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر المقطع انتشار النار في الهشيم، وتم تداوله بين عدد كبير من النشطاء

وقال بيرنان في تصريحه، الذي جاء خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "القبس" الكويتية: "إن هذه الذكريات حدثت أثناء سيري في شوارع خان الخليلي وسوق الصاغة في الأزهر، أقررت في مذكراتي مرة أخرى بأنني اعتدت الذهاب إلى السوق لأدخن الشيشة، كما يسمونها، نعم كنت أدخن الحشيش وأضعه في الشيشة".

وأضاف بيرنان في تصريحاته: "وفي ذلك الوقت أيضًا بدأتُ في تدخين السجائر، لكني أقلعت عن التدخين منذ زمن طويل"، وقال: "ولكن كنا نأخذ الحشيش ونرشه على التبغ داخل السيجارة.. مع أصدقائي المصريين والأمريكيين وغيرهم، وكان ذلك جزءا من الثقافة السائدة في المكان، الذهاب إلى وسط المدينة ليلة الخميس برفقة أصدقائي لتدخين الحشيش، وكذلك وسيلة لي لممارسة اللغة العربية، الجلوس واحتساء القهوة والشاي، ولعب الطاولة، نعم نلعبها أنا وحفيدي".

وقال مدير الاستخبارات الأمريكية السابق: "تحدثت عن كم الذكريات الإيجابية التي أحملها عن شبابي في نيوجيرسي، ولا أتذكر عن فترة إقامتي في القاهرة سوى تجارب وذكريات إيجابية ومحببة".

أثارت تصريحات مدير المخابرات الأمريكية السابق جون بيرنان سخرية كبيرة بين النشطاء، حيث سخر البلوجر محمد عبده مستخدمًا عبارة للفنان عادل إمام في أحد أفلامه، قائلًا: "أنا شربت حشيش يا سعاد... مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق جون بيرنان يقر بتدخين الحشيش داخل "شيشة" في القاهرة".

وردت البلوجر شيرين صلاح قائلة: "احنا بنسمع ونشوف العجب والله".

وسخر البلوجر أحمد عبد العاطي، فقال: "المفروض إنه يدخن "حشيش"، ويجمع معلومات من المدخنين للحشيش اللي حواليه، بس أراهنك إن المصريين هم اللي أخذوا منه المعلومات اللي عايزينها".

كما سخرت البلوجر نونا سعد، قائلة: "ما يقول اسم الديلر بالمرة"؟!

ورد البلوجر عماد عنان، فقال: "حشيش مضروب وانت الخسران.. كان فخ والحمد لله العملية نجحت...".

وعلق البلوجر كريم جمال، فقال: "المصريين صبحوا رئيس الـCIA، على كدة بقى ممكن نحل القضية الفلسطينية في قعدة في صالون مشمش الثقافي".

وسخر البلوجر أحمد السيد، فقال: "وده أمنشنه لـوزارة الداخلية وللا مجلس الأمن وللا مين..."؟!



أما البلوجر سامي فريد فقال: "الحشيش مش ممنوع في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، لكن مش منتشر قوي، في مصر ممنوع ومنتشر".

وعلقت البلوجر أماني عزام قائلة: "جون بيرنان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق (2013 - 2017)، أولًا ما قاله يؤخذ بحذر. ثانيًا متى حدث ذلك؟ هل يقصد فترة الثمانينات حينما كان مسئولا سياسيا بالسفارة الأمريكية بالسعودية (1982_1984)، أم فترة عمله (مسئول مكتب التحليلات السياسية من 1984_1984).. ما قاله ليس مزحة أو نكتة، هو يقع تحت طائلة القانون والمادة ٣٩ من قانون المخدرات (المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه).. هل هو حشيش فعلا؟! هل قصده تشويه صورة مصر؟! وأن الحشيش يتم تعاطيه في منطقة سياحية تجارية بالعاصمة القاهرة؟! هل قصد التلميح إلي انتشار شرب الحشيش علانية؟! هل يشرب الحشيش في بلاده؟!"

