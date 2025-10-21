مدير الاستخبارات الروسية يكشف حيل الغرب للتخلص من السياسيين المغضوب عليهم

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين إن أجهزة الاستخبارات الغربية باتت تلجأ بشكل متزايد إلى تصفية الشخصيات السياسية غير المرغوب فيها.

مواقع قيادية داخل الحكومات والأجهزة الأمنية

وأوضح ناريشكين خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في دول رابطة الدول المستقلة عقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان أن هذه الممارسات تستهدف شخصيات في مواقع قيادية داخل الحكومات والأجهزة الأمنية في الدول الثالثة، كبديل عن تنفيذ الانقلابات التقليدية.

وأضاف: "بدلا من سيناريوهات الانقلابات التي يصعب تنفيذها، تعتمد أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشكل متزايد على ممارسة التصفية الجسدية للشخصيات السياسية "غير المرغوب فيها" في قيادات وقوى الأمن في دول ثالثة".

العملية التي نفذتها إسرائيل في سبتمبر 2024

وأردف ناريشكين: مثال واضح على ذلك هو العملية التي نفذتها إسرائيل في سبتمبر 2024 ضد "حزب الله"، والتي تم خلالها تفجير آلاف أجهزة النداء (البيجر) في لبنان وسوريا في وقت واحد.

وتابع: "وفي يونيو من العام الجاري، خلال عملية "الأسد الصاعد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي، جرت تصفية قيادة الحرس الثوري الإيراني وعدد من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين، وقد تلقت كلتا العمليتين تقييما إيجابيا في أوساط الاستخبارات الغربية بكونهما نفذتا بمستوى احترافي عال".

تنفيذ الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية

وأكد ناريشكين كذلك أن بعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية الرئيسية بدأت تنقل خبراتها في تنفيذ الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية إلى داخل الفضاء الأوروأطلسي.

وخلص قائلا: "في مايو 2024، كاد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن يدفع حياته ثمنا لرفضه التخلي عن المصالح الوطنية لصالح الأجندة العالمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.