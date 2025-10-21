الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير الاستخبارات الروسية يكشف حيل الغرب للتخلص من السياسيين المغضوب عليهم

مدير جهاز الاستخبارات
مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، فيتو

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين إن أجهزة الاستخبارات الغربية باتت تلجأ بشكل متزايد إلى تصفية الشخصيات السياسية غير المرغوب فيها.

مواقع قيادية داخل الحكومات والأجهزة الأمنية

وأوضح ناريشكين خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في دول رابطة الدول المستقلة عقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان أن هذه الممارسات تستهدف شخصيات في مواقع قيادية داخل الحكومات والأجهزة الأمنية في الدول الثالثة، كبديل عن تنفيذ الانقلابات التقليدية.

وأضاف: "بدلا من سيناريوهات الانقلابات التي يصعب تنفيذها، تعتمد أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشكل متزايد على ممارسة التصفية الجسدية للشخصيات السياسية "غير المرغوب فيها" في قيادات وقوى الأمن في دول ثالثة".

العملية التي نفذتها إسرائيل في سبتمبر 2024

وأردف ناريشكين: مثال واضح على ذلك هو العملية التي نفذتها إسرائيل في سبتمبر 2024 ضد "حزب الله"، والتي تم خلالها تفجير آلاف أجهزة النداء (البيجر) في لبنان وسوريا في وقت واحد.

وتابع: "وفي يونيو من العام الجاري، خلال عملية "الأسد الصاعد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي، جرت تصفية قيادة الحرس الثوري الإيراني وعدد من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين، وقد تلقت كلتا العمليتين تقييما إيجابيا في أوساط الاستخبارات الغربية بكونهما نفذتا بمستوى احترافي عال".

 تنفيذ الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية

وأكد ناريشكين كذلك أن بعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية الرئيسية بدأت تنقل خبراتها في تنفيذ الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية إلى داخل الفضاء الأوروأطلسي.

وخلص قائلا: "في مايو 2024، كاد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن يدفع حياته ثمنا لرفضه التخلي عن المصالح الوطنية لصالح الأجندة العالمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي تصفية الشخصيات السياسية أجهزة الاستخبارات الغربية أوزبكستان

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا

كايا كالاس: روسيا لا تريد السلام وحزمة عقوبات جديدة في الطريق

ترامب: 78% من الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا

إحراج زيلينسكي، ترامب يفيقه من حلم "توماهوك" وهيسجيث يصدمه بـ"رابطة عنق" بعلم روسيا (صور)

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

مدروسة بعناية !

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads