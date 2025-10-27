فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

أعلنت فنزويلا أسر مجموعة ممن وصفتهم بأنهم "مرتزقة" على صلة بالولايات المتحدة، متهمة، الإدارة الأمريكية بإجراء "تحركات استفزازية تؤدي إلى نشوب حرب".

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إنها "أسرت مجموعة من المرتزقة المرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، وكشفت عن تحضيرهم لـ"هجوم زائف يهدف إلى إثارة مواجهة عسكرية شاملة ضد بلدنا".

واعتبر البيان، أن وصول السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس جرايفلي" إلى ترينيداد وتوباغو والتدريبات العسكرية المقررة في الأرخبيل الكاريبي بمثابة "استفزاز".

وأضاف البيان: "تستنكر فنزويلا استفزازا عسكريا قامت به ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في منطقة الكاريبي".

وأعلنت سلطات الأرخبيل الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من فنزويلا، الخميس، وصول السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس غرايفلي" إلى العاصمة "بورت أوف سبين", برفقة وحدة من مشاة البحرية للمشاركة رسميًا في تدريبات مع الجيش الترينيدادي.



وأعلن، وصول السفينة الحربية "يو إس إس جرايفلي" مع وحدة من مشاة البحرية لإجراء تدريبات مع جيش ترينيداد وتوباجو، فيما يزيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويتزامن ذلك مع نشر الولايات المتحدة 7 سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، ضمن عملية تقول إنها ضد تهريب المخدرات، وتستهدف خصوصا فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو.

وأعلن ترامب وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" الأكبر في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي في إطار انتشار عسكري أمريكي واسع في المنطقة، ندد به مادورو الجمعة ووصفه بأنه محاولة "لاختلاق حرب جديدة".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.