الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

فنزويلا، فيتو
فنزويلا، فيتو

أعلنت فنزويلا  أسر مجموعة ممن وصفتهم بأنهم "مرتزقة" على صلة بالولايات المتحدة، متهمة، الإدارة الأمريكية بإجراء "تحركات استفزازية تؤدي إلى نشوب حرب".

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إنها "أسرت مجموعة من المرتزقة المرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، وكشفت عن تحضيرهم لـ"هجوم زائف يهدف إلى إثارة مواجهة عسكرية شاملة ضد بلدنا".

واعتبر البيان، أن وصول السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس جرايفلي" إلى ترينيداد وتوباغو والتدريبات العسكرية المقررة في الأرخبيل الكاريبي بمثابة "استفزاز".

وأضاف البيان: "تستنكر فنزويلا استفزازا عسكريا قامت به ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في منطقة الكاريبي".

وأعلنت سلطات الأرخبيل الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من فنزويلا، الخميس، وصول السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس غرايفلي" إلى العاصمة "بورت أوف سبين", برفقة وحدة من مشاة البحرية للمشاركة رسميًا في تدريبات مع الجيش الترينيدادي.


وأعلن، وصول السفينة الحربية "يو إس إس جرايفلي" مع وحدة من مشاة البحرية لإجراء تدريبات مع جيش ترينيداد وتوباجو، فيما يزيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويتزامن ذلك مع نشر الولايات المتحدة 7 سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، ضمن عملية تقول إنها ضد تهريب المخدرات، وتستهدف خصوصا فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو.

وأعلن ترامب وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" الأكبر في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي في إطار انتشار عسكري أمريكي واسع في المنطقة، ندد به مادورو الجمعة ووصفه بأنه محاولة "لاختلاق حرب جديدة".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا الولايات المتحدة الحكومة الفنزويلية المرتزقة الاستخبارات المركزية الأمريكية السفينة الحربية الامريكية يو إس إس جرايفلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مواد متعلقة

هل اقترب الغزو؟.. واشنطن تنشر حاملة طائرات قرب فنزويلا

مسئولون أمريكيون يكشفون خطة ترامب لضرب فنزويلا والأماكن المستهدفة

أخبار مصر: مفاجأة من ساويرس عن محمد سلام، صدمة عن السجل الجنائي لمرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب، غزو أمريكي وشيك لـ فنزويلا

سنقتلهم، ترامب يقرر غزو كاراكاس ويرد على أخبار إرسال قاذفات B-1 قرب فنزويلا

الأكثر قراءة

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

طن السلفات يرتفع 1530 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025

انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

كلمة هامة لشيخ الأزهر في مؤتمر السلام بروما، الطيب يؤكد: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية، الأزمات العالمية كشفت إفلاس الضمير الإنساني الحديث

فيديو توعوي لـ "معلومات الوزراء" حول علامات تستوجب التوجه العاجل لمركز السموم

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على موارد صندوق العمالة غير المنتظمة في القانون

طن السلفات يرتفع 1530 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على تفاصيل العائد الشهري في حساب التوفير بداية

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads