الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: معلومات الاستخبارات بشأن مواقع الأسرى في غزة لم تكن دقيقة

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن المعلومات الاستخباراتية حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم، لم تكن دقيقة بنسبة 100%.

صحيفة إسرائيلية: المعلومات الاستخباراتية حول أماكن احتجاز الرهائن داخل قطاع غزة لم تكن دقيقة 100%

وقالت الصحيفة العبرية أن مواقع الرهائن الإسرائيليين كانت عرضة للتغيير في أي لحظة حتى قبل دقائق من تنفيذ الغارات الجوية، ما أدى إلى مقتل بعضهم خلال عمليات الجيش.

وأشار المصدر إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  نفذ خلال العامين الماضيين، عدة محاولات خاصة داخل القطاع لاسترجاع الرهائن.

وذكر أنه في إحدى العمليات، تسللت وحدة "سييرت متكال" إلى منزل في خان يونس جنوب غزة لكن مقاتلي حماس استجابوا للهجوم بشكل سريع، ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوة الإسرائيلية ومقتل أحد الأسرى الذي تمكنت حماس من سحب جثته.

هذا، وأوضحت الصحيفة أنه ومع استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل عمليات البحث عن جثث الرهائن.

وبينت أن الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة يبحثون عن جثة رهينة قتل في هجوم إسرائيلي، ولا يزال البحث جاريا منذ عدة أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الرهائن الاسرائيليين جيش الاحتلال

مواد متعلقة

شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بحي الزيتون في غزة

الأكثر قراءة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الطرق الصوفية: السيد البدوي من أولياء الله.. والطقوس المنحرفة لا تمت للتصوف بصلة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads