أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حي خان الخليلي العريق بالقاهرة، توجّه الزعيمان إلى شوارع الخان وقاما بزيارة أصحاب المحلات.

حيث استعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرياته في الخان، وسط أجواء مصرية أصيلة امتزجت فيها الأحاديث الودية والنقاشات المثمرة ومصافحة المواطنين.

فيما بدا واضحًا انبهار الرئيس الفرنسي بسحر المكان وعبق التراث المصري.

خان الخليلي

وفي هذا الصدد، التقت عدسة فيتو مع العاملين في محلات خان الخليلي، التي شهدت جولة الزعيمين.

قال كريم، أحد العاملين في محلات خان الخليلي: كنا على علم بوجود زيارة مهمة، لكن لم نكن نعرف تفاصيلها أو من هم الزوار.

وتابع كريم لـ فيتو: عندما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حي خان الخليلي، كانت المفاجأة كبيرة لجميع الحاضرين.

وأضاف: "المفاجأة الأكبر كانت أن الرئيس السيسي تعامل معنا بكل حب وتواضع".

وتابع: بعد أن قام السيسي بزيارة المكان ورؤية المعالم، جاء لمصافحة الجميع بود وحب.

وأكد: "سلمنا عليه وقلنا له نحن أولاد منطقتك يا ريس".

وأشار إلى فرحة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي بالمواطنين.

وأوضح أن هذه الزيارة تعتبر رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وأنها تساهم في انتعاش حركة السياحة بالمنطقة، قائلًا: "العالم كله سيشاهد خان الخليلي".

وأضاف: "كان الجميع سعيدًا وكانوا يلتقطون صور سيلفي مع الرئيسين"، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا في حالة من الفرح والسعادة، وأكد: "كان يسلم علينا ويبعد الحرس ليتمكن من مصافحتنا".

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "والله يا ريس نحن نحبك ونتمنى أن تأتي منذ زمن"، وتذكر الرئيس ذكرياته في الماضي بحي خان الخليلي أثناء إقامته هناك.

وأضاف: "كنت أود أن أخبره أننا نريد بلدنا أفضل وأفضل بمجهودك معنا يا ريس".

أما بالنسبة لبقية العاملين في محلات خان الخليلي، فقد التقت فيتو بأحدهم الذي تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته.

وقال حسن لموقع فيتو: "تعودنا على الزيارات من الشخصيات المهمة والوفود الرسمية إلى حي خان الخليلي، لكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن متوقعة".

وأضاف أنه لم يكن هناك أي استعداد مختلف عن الزيارات السابقة للوفود الرسمية، وكانت الأوضاع مستقرة وهادئة إلى حد كبير، لكننا تفاجأنا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي أمامنا وهما يبتسمان ويشاركاننا نجاحهما وفرحتهما.

وأشار إلى أنه كانت هناك تحذيرات لنا بعدم التعامل مع الرئيسين، لكن الرئيس كان مبتسمًا ويبدأ بالسلام على الجميع.

وقال: "تحدثت مع الرئيس وقلت له: مصر في رقبتك يا ريس"، فرد الرئيس مبتسمًا: "طبعًا مصر في رقبتي".

وأضاف أن الرئيس ماكرون كان يعتمد على الرئيس السيسي ويظهر تمسكه به أثناء التجول في شوارع القاهرة، وكان سعيدًا بتفاعل الشعب وفرحتهم، وكان يبادله السلام مع الرئيس السيسي.

وأوضح أن الرئيس ماكرون شارك كل هذه الأجواء على صفحته الشخصية برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال: "إحنا بنحبك يا ريس وكلنا يد واحدة، واضرب ضرب من حديد لحد آخر نفس".



زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي لحي الجمالية والحسين



واصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.

وبدأت الجولة بزيارة مسجد الإمام الحسين، حيث استعرض الرئيسان أعمال الترميم التي طالت المسجد والمنطقة المحيطة به في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الإسلامي والتاريخي حيث أبدى الرئيس الفرنسي إعجابه بجمال المكان وطابعه الروحاني الفريد.



كما توجه الرئيسان بعد ذلك إلى سوق خان الخليلي، حيث قاما بجولة وسط أجواء شعبية وتاريخية وشاهدا الحرف اليدوية المصرية الأصيلة.

والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات “بنحبك يا ريس..بنحبك يا سيسي”.



كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

واختتمت الجولة بتناول عشاء في مطعم نجيب محفوظ الذي يحمل اسم الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل ويجمع بين الأجواء التراثية الراقية والمذاق المصري الأصيل.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية

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