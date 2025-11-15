دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية

18 حجم الخط

كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بوزارة التعليم العالي، تكاليف التشغيل الفعلية للجامعات التكنولوجية.

وهدفت الدراسة إلى إعداد نموذج دقيق لحساب الرسوم والتكلفة والإيرادات بالإضافة إلى الفائض الفعلي للجامعات مع الاعتماد على وحدة قياس ثابتة لمساحة الجامعة بحيث لا تقل عن 10 أفدنة.

وأبرزت الدراسة الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر تمويل الجامعات التكنولوجية، لضمان استدامة الجودة وتطوير البرامج الحديثة المرتبطة بسوق العمل.

تنويع مصادر تمويل الجامعات التكنولوجية

وكشف الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، نتائج الدراسة، مؤكدا انها تتعلق بعلاقة الرسوم بمعايير الجودة داخل الجامعات التكنولوجية.

وأوضح الجيوشي أن الدراسة أكدت ان الاعتماد على مصروفات الطلاب فقط كمصدر لإيرادات الجامعات التكنولوجية يتطلب ألا تقل الرسوم عن 30 ألف جنيه سنويًا للطالب الواحد، حتى يمكن للجامعة الوفاء بمتطلبات الجودة الأكاديمية، وتوفير معامل مجهزة، وتعيين الكوادر اللازمة للتعليم التطبيقي.

الاعتماد على مصروفات الطلاب

وقال إنه عند مستوى رسوم 20 ألف جنيه سنويًا تصبح الجامعة على حدود تغطية التكلفة فقط، مع اضطرارها للتراجع عن بعض المعايير الأساسية للجودة، خاصة في معامل التدريب والكوادر الفنية.

أنماط مختلفة لتمويل الجامعات التكنولوجية

وأشار الجيوشي إلى أنه لابد من التحول لأنماط أخرى من التمويل، وعدم الاعتماد علي مصروفات الطلاب فقط، لافتا إلى ان المجلس يعمل على ذلك حاليا.

وعدد مجموعة من الأنماط التي من الممكن التحول إليها وجاءت كالتالي:

أن تتحول الجامعات التكنولوجية إلىى أن تكون مؤسسات إنتاجية على غرار مشروع رأس المال في مدارس التعليم الفني. ⁠ان تكون الجامعات التكنولوجية منتجة للأبحاث العلمية التطبيقية لحل مشكلات الصناعة وبتمويل من الأخيرة.

فتح باب قبول الدعم من البنوك لدعم دفع مصروفات الطلاب أو جزء منها. عقد شراكات مع الصناعة للمشاركة في التمويل لتلبية حاجاتها من الخريجين المؤهلين.

لا نية لزيادة مصروفات الجامعات التكنولوجية حاليا

وأكد أمين مجلس التعليم التكنولوجي أن لا يوجد نية لرفع المصروفات بالجامعات التكنولوجية حاليا علي الإطلاق، وأن هذا الطرح هو مجرد دراسة أكاديمية للعرض فقط.

أعداد الجامعات التكنولوجية في مصر

ووفقا لأحدث قائمة صادرة عن وزارة التعليم العالي، يوجد في مصر حاليًا 12 جامعة تكنولوجية حكومية في مصر، ووافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 جامعات تكنولوجية جديدة في كفر الشيخ ودمياط والمنيا وقنا.

تتوزع الجامعات التكنولوجية الحالية في محافظات مختلفة وتهدف خطة الدولة إلى الوصول إلى جامعة تكنولوجية في كل محافظة بحلول عام 2030.

وجاءت الجامعات التكنولوجية الموجودة حاليا في مصر كالتالي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية

جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

جامعة سمنود التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط)

بالإضافة إلى جامعتين تكنولوجيتين خاصتين

مصروفات الجامعات التكنولوجية

وتتراوح مصروفات الجامعات التكنولوجية الحكومية في مصر الآن بين 15 ألف جنيه للفرقة الأولى والثانية و20 ألف جنيه للفرقة الثالثة والرابعة.

وقد تختلف هذه الأرقام قليلًا بين الجامعات المختلفة، وتعتمد على البرنامج الدراسي.

