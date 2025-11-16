الموالد ثقافة أمة عبر الزمن

18 حجم الخط

أغرب ما في جدل احتفالات الموالد هو المعركة بين الصوفية والسلفية أو ما بين التصوف والتسلف، وفيما بدأ الانحياز الرسمي للتصوف راحت المعارضة للتسلف، حتى إن بعض العلمانيين انحازوا لأعدائهم التقليديين من السلفيين، بينما أعرض العامة عن كل هؤلاء، وعن تقعيرهم في فطرتهم التي نشأوا عليها في حب آل البيت، وتبجيلهم والاحتفاء بمولدهم عبر مئات السنين..

والأغرب في هذا الجدل كان في توقيته الذي جاء متزامنا مع مهرجانات ظهرت فيها كثير من السلبيات سواء في الجونة أو في حفل الأهرامات، وكل الأفكار المتعارضة حول طريق الوصول إلى الله تحمل في منبتها الأول قدرا من الوجاهة..

ولكن المتطرفين والمنتفعين من هذه الأفكار والمذاهب يأخذونها إلى تطرف بفقدها معناها ويوظفها لمصلحة سياسية أو اقتصادية أو كلاهما معا. فالمولد ليس طقوسا دينية فقط، هو حدث اقتصادي شعبي كبير قديم بعمر المصريين..

وقد صورت نقوش جدران المعابد المصرية احتفالات بأعياد دينية عديدة، أبرزها على سبيل المثال عيد الإله "مين"، وعيد زيارة الإله آمون لمعبد الأقصر، الذي كان يُطلق عليه عيد "أوبت" الكبير، وهو يوافق خروج موكب الفرعون، وتتقدمه القرابين التي يعتزم الكهنة ذبحها في هذه المناسبة، في حين تنقل سفن عبر نهر النيل عددًا من الكهنة، يرافقون سفينة تحمل "هيئة" الإله آمون في أبهى زينة، إلى أن ينتهي الموكب الاحتفالي في المعبد وتُقدّم القرابين..

وفجأة بعد مئات السنين قرر عدد من عقماء الإعلام وبهاليل الفضائيات، أن يناقشوا ما سبقت مناقشته عشرات ومئات المرات، وهو موضوع الموالد، والتي هي احتفالات مصرية يحتفى بها المصريون بآل البيت، وبمن يرون أنهم أولياء الله الصالحون..

وهذا بمناسبة مولد السيد البدوى فى طنطا، والذى يحضره مليون زائر، مثلما يحدث فى مولدىّ الحسين، والسيدة زينب، ومولد العذراء فى أسيوط، ودميانة وغيرها من الموالد، وهى احتفالات تعقد من مئات السنين، ويؤمها مواطنون من كل العقائد والمذاهب، وليسوا جميعا مشركين..

هناك من يؤمن بالكرامات والأولياء، وهناك من يذهب ليحتفل مع الآخرين، حيث تسعى الطرق المختلفة لاتخاذ أماكن لها تقدم فيها النذور والطعام، بينما تقام حلقات الذكر، ويغنى الصيِّيت أو المبتهل فى سرادق أو فى الهواء أمام مئات الآلاف.

إذن فالموالد هي أحد طبائع المصريين منذ القدم يحرك التجارة الصغيرة، والسياحة الداخلية والنقل، ويعكس صورة الحياة الطبيعية في وقت تكثر الشكوى فيه من غلاء أو ضغوط اقتصادية.. وفي التفسير السياسي فإن المولد أداة استقرار ناعمة للدولة المصرية، وتعبير عن توازن بين الدين الشعبي، الأمن، والسياسة.

وفي نفس الوقت، هو مؤشر على أن المجتمع ما زال يميل نحو التدين الشعبي الهادئ أكثر من التدين السياسي. مثل هذه التجمعات تُعتبر مؤشرًا على مدى استقرار الشارع، لأن الناس تخرج في أجواء احتفالية بلا خوف أو توتر، في إشارة إلى الهدوء الاجتماعي والرضي النسبي..

ثم إن هذه الحشود هي خط المواجهة الشعبي للإخوان في عرض للقوة التنظيمية والأمنية، ثم إن التصوف ظهر في الإسلام كرد فعل علي حالة الرفاهة والإغراق في الملذات التي نتجت عن عوائد الفتوحات المادية..

زهد أناس في الدنيا وتعبدوا فبدوا وكأنهم ليسوا بشرا عاديين وبأن كل منهم سلك طريقا مختلفا لمعرفة الله.. تحول الأمر البسيط (البعد عن الملذات) إلي علم وشروح وآداب وأذكار وأوراد، وظهرت الطرق في الجيل الثاني من المتصوفة بعد أن كان الجيل الأول مكون من أفراد أقرب إلى الفلاسفة وأرباب الحكمة، وتحلقت الطرق حول شيوخ من آل البيت أو نسبوا إلى آل البيت..

وكانت هذه طريقة المسلمين للتعبير عن حبهم لآل البيت دون حمل أعباء التشيع السياسي.. والصوفية تعلم قبول الآخر، وعدم الحكم على الناس مهما كانوا مخطئين أو مذنبين.. كلنا عيوب لولا ستر الله علينا، وقد لعبت الطرق الصوفية أدوارا عظيمة في نشر الإسلام في آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.. وناضلت الاستعمار بشجاعة نقية..

ولعل الكثيرين لا يعرفون أن عمر المختار أسد الصحراء كان شيخا من مشايخ السنوسية، وهي طريقة صوفية عظيمة ربطت التصوف بالعمل والإنتاج والزراعة وجهاد الاستعمار معا.. وعلى الهامش وإلى جانب كل هذه المآثر كانت هناك البدع والخروج عن المألوف من بعض الحمقى أو البسطاء أو المنتفعين.

